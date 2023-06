Es argentina, vive en Europa y desde hace un año no paga el alquiler

El sueño de Magaláctica, una usuaria de Tiktok que muestra su vida por el mundo, puede que sea el sueño de muchos. Desde hace un año, cuando dejó la Argentina, vive en Europa sin pagar alojamiento mientras espera que le salga el reconocimiento de la ciudadanía italiana que tramita. ¿Cómo lo hace? A través de distintos métodos que implementó con el paso de los meses.

"Soy Argentina, me fui del país, estoy viviendo en Europa y desde hace un año que no pago alquiler", dijo. Magaláctica grabó un video para explicar esto a partir de la pregunta de una usuaria en un comentario en su perfil, que le pedía que le de consejos para poder ahorrar en alojamiento. Maga, como le dicen sus amigos, no lo dudó y compartió su experiencia.

La forma en que la influencer logró permanecer un año en distintos países de la Unión Europea sin gastar un centavo en vivienda fue mutando y encontró, hasta ahora, cuatro maneras de hacerlo. La primera, alojada por amigos; la segunda, en hostels en los que intercambió sus servicios por un lugar donde dormir; la tercera, por aplicaciones de voluntariados y cuidados de casas o mascotas de otras personas y, la cuarta y más insólita, con mucha suerte.

Es que actualmente Magaláctica vive en un pueblo italiano, en la casa de una mujer que al enterarse la razón por la que ella estaba en ese país le hizo una interesante propuesta: que se quede en su casa a cambio de ayuda en las tareas del hogar y con su mascota sin tener que pagar nada y por un poco de compañía.

Sobre las aplicaciones y webs, Maga explicó que aunque hay muchas opciones ella eligió Worldpackers, una página a través de la que se puede aplicar a voluntariados según países, sin pagar suscripción y adaptando las necesidades de la reclutación a las de la búsqueda del usuario. Como esta plataforma hay otras, por ejemplo Housesitting, aunque el sistema es diferente. En este caso se trata cuidar hogares, mascotas y plantas por períodos cortos de tiempo mientras podés dormir en ese hogar que estás cuidando.

Para Magaláctica existen muchas maneras de cumplir el sueño de cambiar tu vida. "La gente te quiere ayudar, hay que mandarse, hay que ser caradura siempre, siempre, siempre", le recomendó a su comunidad en un video que tiene más de 15 mil likes y 300 comentarios.