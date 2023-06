Alarma en Santa Fe por la escasa vacunación antigripal en menores y declaran la emergencia pediátrica

Dos graves problemas registra Santa Fe en el comienzo de la temporada de invierno y que genera fuerte preocupación en las autoridades del ministerio de Salud: por un lado, el bajo nivel de vacunación antigripal en menores y personas de riesgo, y por otro, la falta de pediatras que llevó a declarar la emergencia durante 90 días.

A la complicada situación que se vivió tres semanas atrás a partir del marcado descenso de las temperaturas y que llevó a que los hospitales se colmaran de pacientes y multiplicaran las consultas por enfermedades respiratorias se sumó el escaso avance que registra la vacunación antigripal, principalmente en los chicos menores de dos años y los mayores de 65.

Piden que se vacunen los menores

En la provincia de Santa Fe la campaña de vacunación comenzó en marzo y tiene incluidos a unos 650 mil santafesinos dentro la población objetivo. Sin embargo, tres meses después el porcentaje de personas que se inocularon no llega al 40%. La ministra de Salud, Sonia Martorano explicó que, si bien “se está desarrollando la campaña antigripal para mayores de 65 años, para los niños y las niñas entre 6 meses y 2 años, estamos en un porcentaje bajo de asistencia de este último grupo".

De acuerdo a los últimos datos del ministerio de Salud de la Nación, en Santa Fe se vacunó el 66% del personal de sanitario, el 36% de personas gestantes y el 39.3% de menores de 2 años, dejando a la provincia entre los últimos distritos del país con esos niveles. La ministra se mostró preocupada y pidió que las familias se acerquen a los centros de salud, a los vacunatorios móviles y hospitales.

"Entendemos que no ha habido una gran adhesión sobre todo en el grupo de riesgo de menores de 65 años y desde las farmacias vamos a intentar fortalecer la vacunación completa", aseguró la presidenta del Colegio de Farmacéuticos 2da Circunscripción, Claudia Varela.

En diálogo con MDZ, la médica pediatra e infectóloga, Andrea Uboldi, se refirió a la situación y enumeró una serie de factores que pueden estar influyendo en el bajo nivel de vacunación.

"Siempre lo que pasa es la percepción de enfermedad, esto es, cuando la gente ve que circula gripe tracciona a que muchos se vacunen. Lo otro que ocurre es un cansancio con el tema que viene del derrame de la pandemia por el coronavirus a partir de las fuertes campañas que se hicieron y el tercer punto es que no se puso en agenda la antigripal que históricamente provocaba información en medios de comunicación".

Para la exministra de Salud además volcar información a la opinión pública es necesario replantear las estrategias que hasta el momento se implementaron y que no dieron el resultado esperado. "Se necesita de la acción y pensar en políticas para aquellas personas que sienten que no es necesario vacunarse contra gripe, no esperar que concurran al hospital sino salir a buscarlos y fomentar la vacunación", completó.

Emergencia pediátrica y neonatológica en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe declaró la emergencia sanitaria en atención pediátrica y neonatológica en toda la provincia por el término de 90 días. Tal como ocurre en otros distritos de Argentina la decisión se instrumentó a partir de la crisis sanitaria provocada por la falta de médicos pediátras.

El decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti explica los motivos que llevan a declarar la emergencia y sostiene que "la compleja situación que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de atención pediátrica y neonatal, ante la alta demanda suscitada tempranamente, producto de la creciente circulación de virosis respiratorias y bronquioloalviolitis, lo que ha generado una saturación de los sistemas de salud público y privado”.

Al mismo tiempo se faculta a la ministra de Salud a “reubicar al personal de su dependencia perteneciente a los distintos escalafones que revistan en carácter de titular, suplente o contratado, sin afectar el nivel de su remuneración”, con el objeto de “reforzar los servicios de salud en materia de atención pediátrica y neonatológica” en el territorio santafesino.

Según datos del Ministerio en la provincia hay unos 1600 médicos pediatras, pero actualmente solo 300 hacen guardias situación que hace que en algunos lugares la atención esté al límite, con muy pocos profesionales para cubrir las consultas y el incremento de camas.