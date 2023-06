Video viral: la angustia de una docente por el maltrato de sus alumnas

A través de un video de TikTok, la docente chilena relató profundamente conmovida que en las prácticas de Pedagogía que realiza en un aula, las alumnas se burlan de ella. “Me miran y me ignoran”, aseveró la mujer que solicita a los padres educar a las jóvenes a quienes le dice que, como todo ser humano, ella también tiene sentimientos.

La docente aseguró que nunca le había pasado algo así como lo que relató. “Yo estoy estudiando Pedagogía en Educación Física, y debo hacer prácticas se supone que por dos semestres pero yo no puedo los dos. Me da un poco lo mismo echarme la práctica, pero es que no doy más”, comienza diciendo.

“Tengo un curso que es séptimo básico y la verdad es que hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo”, asegura refiriéndose al maltrato que recibe por parte de los estudiantes.

“Yo doy la explicación porque en la práctica profesional hay que dar una clase entera. Pero ellas me miran y me ignoran. Así de simple: me miran y siguen conversando”, continúa diciendo en el video que compartió en TikTok.

Según precisó, la docente que se identifica con el usuario @Akalia, cuando les piden que hagan algún trabajo reciben como respuesta un contundente “No”. Y que cuando deben hacer actividades, “se van, conversan o se quedan acostadas”, respecto a sus clases de educación física.

“Yo les expliqué miles de veces que el respeto es lo más importante, no sólo porque soy su profesora sino porque soy un ser humano. Además se burlan de mí. Entre ellas se secretean, se ríen cuando les hablo de respeto al otro”, precisó.

“Este video lo estoy haciendo más para desahogarme porque hoy en día lloré”, admite mientras se le caen las lágrimas ante la cámara. “En verdad que esto me tiene súper mal y la idea tampoco es dar pena, pero es como un llamado a educar a tus hijos”, subraya dirigiéndose a los padres de los chicos en edad escolar, especialmente sus alumnas.

“No puede ser que me traten así”, dice incrédula y justifica “porque la primera educación viene de la casa. No puede ser que traten a nadie así. Soy una persona y tengo sentimientos como todo el mundo”, enfatizó mientras repetía que les habló a sus estudiantes sobre cómo lastimaban sus sentimientos.

“Soy una profesora. Estoy en proceso de serlo y no puede ser que la este pasando tan mal en un colegio. Yo sí creo firmemente que es por la educación que tienen en sus casas. Y no todas son así. Hay niñitas que son un amor y, por culpa de las que se portan mal, yo tengo que llamarle la atención a todas”, cerró la docente en el video que superó los 3 millones de reproducciones.

La publicación se volvió viral en la red social y por esta razón, la mujer volvió a compartir otro video en TikTok en el que agradeció el apoyo recibido, pero advirtió que también tuvo comentarios de haters.

Además, animó a las docentes que sienten la vocación, a que “no por gente irrespetuosa o maleducada” se desanimen a seguir adelante o “desechen la carrera”. “Háganlo porque les gusta, porque en todos los trabajos vann a haber injusticias. A mi me encanta esto y no es algo que vaya a dejar de hacer por una mala experiencia”, aseguró. “Ánimo porque se puede. Y yo sé que lo voy a lograr”, aseguró.