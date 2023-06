Por qué practicar yoga me cambió la vida

Así empezó este diálogo, claro y simple. Un día, una persona cercana, me pregunta casi con preocupación: "¿Siempre tenés que ser feliz?". Sin dudarlo le contesté que sí, casi sin preámbulos y sin extenderme, para darle importancia a esa palabra. Y le expliqué que fue a partir de incorporar la práctica casi diaria de yoga a mi vida lo que me fue cambiando la vida.

Como cada uno de nosotros, tengo y he tenido problemas y dificultades, pero una de las enseñanzas que aprendo con el yoga es a sonreír, y eso también me cambió la vida, la manera de encarar las dificultades. Les aseguro que hace muy bien ir por la vida mirando a los ojos a los demás, porque dicen la verdad y nada como ella para dormir en paz. Lejos de sonar como un libro de autoayuda, elijo vivir feliz, aunque a veces afloren enojos, aunque la corrupción me sea intolerable, aunque no digiera la delincuencia.

Practico yoga hace un tiempo largo, y eso mismo fue lo que me enseñó que, aunque la felicidad sean momentos, aunque una enfermedad dura haya pasado por mí, aunque se que la vida es el gran premio nuestro de cada día, el gran regalo que no hay que desperdiciar.

En mi vida y gracias al yoga un día dije, basta de quejarse y quedarme quieta, o encontrar culpables, busquemos soluciones que son más saludables, creativas y gratificantes. Baila con tu perro, ayuda y ponele tu oreja a alguien en situación de calle. Deciles a las personas que forman parte de tu vida cosas lindas, extrañarlos, decí que no te sentís bien para entonces recibir un mimo, armate una lista de música que te guste, mirá fotos para no olvidar lo que has vivido, mirá todo lo que superaste y lo fuerte que sos.

Llegó el tiempo de la empatía y la reciprocidad que tanto bien hace, en mi vida hizo maravillas, acércate al yoga y sentiras como te hace bien. Practicar yoga, cambió mi manera de ver mi vida.

