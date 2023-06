La OIT eliminó un polémico posteo sobre trabajo infantil y abrió un debate en redes

"Hace un momento eliminamos un posteo publicado en el marco de la campaña por el Día mundial contra el trabajo infantil", dice en su primera línea un tuit de la oficina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El mensaje al que hace referencia incluía una polémica imagen y, aunque fue eliminada rápidamente, eso no impidió que se viralizara.

Al contrario, el segundo tuit, cerrado a respuestas, no hizo más que multiplicar el enojo de quienes llegaron a ver la imagen. Tal como aclararon desde la OIT, "ese contenido incluía una imagen que no representaba adecuadamente el problema". Sin embargo, las disculpas por lo que definieron como una "confusión" llegaron tarde.

La imagen en cuestión es un flyer en el que se lee: "Parece ayuda. Es trabajo infantil". Más abajo hay una aclaración: "Prestá atención. El trabajo infantil pasa cerca tuyo". Junto a estas leyendas se ve la foto de un niño poniendo ropa en la lavadora.

Esta es la imagen que la OIT eliminó y generó polémica

Las críticas no tardaron en llegar. Cuando se encontraron imposibilitados de contestar al tuit con una disculpa que resultó insuficiente, los lectores decidieron compartirlo con comentarios manifestando su descontento por equiparar la ayuda en el hogar con la explotación infantil.

"¿Y el real trabajo infantil, chicos que piden dinero en la calle para un adulto, talleres clandestinos o niños que van en los carros cartoneando con sus padres? Denunciar correlación pobreza/trabajo infantil la siguen debiendo, campeones", reclamaba alguien como respuesta al pedido de disculpas de la OIT un usuario de Twitter.

En la misma línea alguien apuntaba: "Ven trabajo infantil en un nene ayudando en los quehaceres domésticos de la casa pero no ven el trabajo infantil en miles de pibes en todos los semáforos del país vendiendo cosas. No tuvieron una confusión, tuvieron mala leche". Y otro más señalaba: "Vayan a la calle, no muy lejos, Av. Corrientes y 9 de Julio y van a ver cientos de niños cagados de frío haciendo piquetes y otros revolviendo basura".

Mirá que había imágenes de trabajo infantil para subir, pero no, van y ponen la imagen de un nene en su casa lavando su ropa en un lava ropas automatico https://t.co/ZYza3vhkxA pic.twitter.com/euUCZcugpj — Gaby_Muñe uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ??? uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC08??uD83DuDC08??uD83DuDC08??uD83DuDC08?? (@ChimuDoll) June 21, 2023

También hubo comentarios en otro tono. "Cuando lo tuyo es fomentar la vagancia pasan estas cosas", sentenció un usuario. "Próximamente ponen una foto de un pibe de 10 años tirando solito la cadena del baño y lo titulan 'explotación infantil'", comentó alguien con cierta ironía. Y otro más, en el mismo tono replicó: "A mi hija de 4 le hacemos tirar el pote de yogurt en el tacho y la cucharita en la bacha, en cualquier momento me cae la policía".

Las respuestas evidenciaron que por un exceso de corrección política la organización acabó banalizando el problema de la explotación infantil. Según Yukiko Arai, directora de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, "el impacto de la pandemia, de las crisis y de la guerra generó como consecuencia el aumento de la pobreza" y eso marcó un quiebre en la tendencia a la "reducción que se mantuvo por dos décadas y hoy 160 millones de niños y niñas de todo el mundo todavía trabajan".

En el marco del Día Mundial contra el trabajo infantil, Arai expresó que "en América Latina y el Caribe, el trabajo infantil alcanza a cerca de 8,2 millones de niñas y niños. Y en Argentina son 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Pero esta cifra se duplica en las zonas rurales del país, donde los niveles de pobreza y vulnerabilidad son mayores”.