El Día de la Bandera más triste de la historia

Ayer, a más de 1.400km de distancia desde la tranquilidad de mi hogar, junto a mi familia, miramos las imágenes por tv, con preocupación cómo escalaba la bronca en Jujuy.

Fue el Día de la Bandera más triste que nos tocó vivir. Un joven perdió un ojo, un policía prendido fuego, más de setenta los heridos, cincuenta los detenidos, una brutal represión, una crudeza que no tiene lógica.

Una crudeza que no tiene lógica

¿Cuál es la realidad? Que no supieron resolver los conflictos de los salarios, el litio, la reforma constitucional etc. ¡Así no! Sin diálogo destruimos la democracia.

Momentos trágicos como los de ayer sacuden mi memoria y me llevan a preguntarme cómo y por qué las personas pierden la sensibilidad. Así será imposible encontrar una solución. Según quién lo cuente, la culpa la tiene el otro.

¡Reflexionemos todos por favor!

*Silvia Irigaray mamá de Maxi Tasca uno de los jóvenes fusilado por un policía en los hechos violentos de diciembre 2001.