Se develó el origen el objeto volador que cayó en el country de Messi

Días atrás, los vecinos del Kentucky Club de Campo, el barrio cerrado donde tiene su casa el crack de fútbol Lionel Messi, se vio revolucionado por la caída de un objeto volador no tripulado, que en un principio se dijo que era un drone casero.

La presencia del artefacto alertó a los propietarios que radicaron la denuncia en la comisaría 33ª de la localidad de Funes, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Rosario. En especial porque se sabía que este fin de semana, Messi arribaría al country proveniente de China, donde se jugó un partido amistoso el pasado viernes.

En su momento, se explicó que objeto no tripulado de fabricación casera había sido secuestrado y se encontraba en la comisaría. Y todo estaba envuelto en un misterio ya que se pensó que, como tenía una cámara, su propietario buscaba recabar imágenes de la residencia del campeón mundial. Lo inusual de la situación encendió las alarmas y enseguida dieron aviso a las autoridades.

Lionel Messi ingresando al Kentuky Club de Campo donde tiene su casa en la localidad de Funes. Foto: archivo.

En las últimas horas, se develó el misterio del objeto volador que traspasó los límites del barrio cerrado y violó el sistema de seguridad. El titular del Club de Aeromodelismo Aeronorte de Funes, Jorge Aguirre, reveló que no se trataba de un drone, sino de un aeromodelo que estaba en período de prueba y fue arrastrado por el viento. Era una pieza de aeromodelo de 54 centímetros de fuselaje y 85 centímetros de punta a punta de ala que estaba realizando pruebas de vuelo.

Aguirre explicó que el prototipo era de fabricación casera y que no había intención maliciosa detrás de su vuelo. Asimismo, agregó que no representó ninguna amenaza a los vecinos del Kentucky Club de Campo debido a su estructura liviana. Además, enfatizó que el mismo no pretendía violar la privacidad de los residentes.