Los departamentos mendocinos que brillaron este fin de semana

Dos departamentos del sur mendocinos tuvieron un fin de semana largo muy positivo gracias a la llegada de turistas. La entidad turística de San Rafael comentó que el índice de ocupación fue del 86% mientras que en Malargüe se registró una incesante llegada de turistas.

Un reporte realizado por la dirección de Turismo de San Rafael reveló que en la noche del domingo se registró una ocupación del 86, lo que refleja un porcentaje mayor al índice de reservas que fueron los alojamientos más demandados por los visitantes, y en tercer lugar quedaron las cabañas. Este relevamiento no incluye a quienes se hospedan en viviendas particulares.

En el municipio sureño, las comunas que más visitas registraron, pese a las bajas temperaturas, fueron aquellas con circuitos naturales como Valle Grande, Cañón del Atuel y Los Reyunos. Mientras, en la Ciudad de San Rafael, la ocupación en plaza Francia, paseo Rawson, la usina, el Museo de Historia Natural, el Parque de los Niños, el microcentro y el polo gastronómico de la zona oeste, también permitieron vislumbrar la importante cantidad de turistas.

Embalse Valle Grande

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por otro lado, el departamento más meridional de la provincia tuvo un balance positivo pese a que no cayó nieve y varias pistas de esquí no estuvieron habilitadas. Por el momento no se conoce un porcentaje de ocupación, pero se prevé que sea comunicado el miércoles. "Hemos tenido un excelente fin de semana, con muchísima gente, muchos de turismo de cercanía, y que han venido desde Mendoza, pero también de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, las principales provincias emitivas de turismo, y nos llamó la atención la llegada de muchos turistas del Litoral, de Corrientes, Entre Ríos, norte de Santa Fe", dijo Marcelo Rivarola, director de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe quien agregó que poseen una "delegación de Brasil que se encuentra en la montaña".

"Hemos tenido muy buena ocupación hotelera, con complejos que han estado al 100% de ocupación", destacó, aunque aclaró que los datos finales se comunicarán el miércoles. "Malargüe ha sido uno de los destinos más elegidos por los turistas, y han llegado a pesar del pronóstico adverso que no teníamos buenas nevadas en Las Leñas. Sin embargo, una gran transitabilidad de vehículos tuvimos en la Ruta 222 y en la Ruta 40, en los distintos atractivos de Malargüe", explicó el funcionario.

"El Volcán Mala Cara fue uno de los lugares donde más gente fue a visitarlo, y también hubo una gran cantidad de visitas en las reservas naturales como Caverna de las Brujas y La Payunia", remarcó Rivarola, quien cerró asegurando que "nuestro balance es muy positivo".

Qué pasa con los centros de esquí

Las Leñas, al igual que Los Puquios a lo largo de la Ruta Internacional 7, tenía programada su apertura el sábado pasado coincidiendo con el comienzo de un fin de semana largo. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas, solo los establecimientos gastronómicos estuvieron abiertos.

Por otro lado, el nuevo centro invernal de Malargüe, El Azufre, cuenta con suficiente nieve y recibió durante este fin de semana un tour de fanáticos y potenciales inversores, la mayoría provenientes de Brasil. Su apertura oficial está prevista para el próximo 27 de junio.