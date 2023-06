La insólita presencia de "trapitos" en Atalaya indigna a los turistas

En el parador de Atalaya, ubicado en la ruta 2, en el kilómetro 113,5 mano a Buenos Aires, hay desde los últimos dos fines de semana largos dos "trapitos" que intentan guiar el tránsito de los autos que llegan con turistas que paran a comer o comprar algo y ofrecen, a cambio de una propina, limpiar vidrios y cuidar los vehículos mientras permanecen estacionados.

La presencia de ellos cae muy mal entre los turistas que en diálogo con MDZ dijeron "es ridículo", "lo último que nos faltaba" y "son unos sinvergüenzas", entre otras quejas. El lugar es pequeño y está correctamente señalizado para que cualquiera estacione a 45° justo a metros de la puerta de ingreso al comercio o los baños. La presencia de los "trapitos" resulta intimidante y hasta peligrosa para algunos.

Uno de los empleados de Atalaya le dijo a MDZ que esas personas no tienen relación con la compañía, que cree viven en Chascomús aunque no serían oriundos de ahí y que frecuentemente llega la policía a echarlos aunque para que eso suceda tiene que haber una suma de quejas considerables por parte de los clientes.

La actividad de los trapitos es ilegal y no está regulada. Nadie puede cobrar a un particular por hacer uso de la vía pública. Ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad de los "cuida coches" y "limpiavidrios" está totalmente prohibida, se considera infracción y se contempla una pena de entre 5 y 15 días de arresto para quienes pidan dinero a cambio de uno de estos servicios. En la provincia de Buenos Aires tampoco están permitidos aunque no hay reglamentación que los prohíba. En cada ciudad, de acuerdo al reglamento de Orden Público, se los puede denunciar y cada Municipalidad toma una decisión al respecto.