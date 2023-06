Cómo evitar ser víctima de un ciberdelito al conectarse a un WiFi gratuito

Muchas personas están acostumbradas a estar en línea la mayor parte del tiempo. Debido a ello, si están fuera de casa y necesitan utilizar su dispositivo móvil, las redes públicas de WiFi parecen ser la gran mejor opción de conectividad por tener varios beneficios: ser abiertas, gratuitas y fácil de acceso Sin embargo, el problema de un WiFi gratuito es que no se sabe quién o qué está conectado a la red.

Algunos cibercriminales saben esto y se aprovechan de los usuarios. Sin importar si se trata de smartphones, tablets o computadoras personales, todos son vulnerables al robo de información personal sensible, o la instalación de spyware, malware o un virus de algún otro tipo sin que ellos se den cuenta. Incluso, pueden habilitar una red falsa para espiar la actividad en línea de la gente.

Una forma sencilla de mantenerse a salvo en las redes de WiFi públicas es usar un navegador privado y seguir algunos consejos básicos como verificar la seguridad de la red, no divulgar su información personal mientras uno está conectado y usar una VPN para cifrar los datos de Internet.

Con motivo de conmemorarse el Día Internacional del WiFi, Javier Rincón, director regional de Avast, marca líder en ciberseguridad de Gen, compartió algunos consejos para, si se accede a redes públicas, el usuario esté consciente de los posibles riesgos.

En primero lugar, recomendó verificar la red liberada, comprobar que el nombre coincida con el lugar o establecimiento. En las confiterías, por ejemplo, suelen tener el nombre de la red a la mano o inclusos en el menú.

Al solicita la contraseña del WiFi, conectarse a través de redes protegidas con contraseña, que sirven para evaluar la seguridad de las mismas.

También recomienda no compartir información sensible como acceder a las cuentas bancarias o realizar compras en línea al usar una red de WiFi gratuito, ya que las credenciales de inicio de sesión, datos personales como nombre o dirección física y accesos a las tarjetas de crédito o débito, pueden ser interceptadas.

En lo posible, también usar un antivirus, para evitar estar expuesto a ataques de cibercriminales. Y utilizar una VPN. De esta manera se podrá ayudar a proteger los datos y privacidad mientras navegas en línea. Una VPN oculta la dirección IP del internauta al navegar y encripta información sensible. Leyenda

Otra medida de seguridad es evita compartir archivos entre dispositivos o limita su acceso. Funciones como AirDrop son muy útiles y convenientes para transferir información a un compañero de trabajo, amigo o familiar, pero si no se limita quién tiene acceso, personas malintencionadas podrían intervenir la información. Sin una conexión WiFi segura, evitar o limitar el intercambio de archivos y AirDrop. Cualquier otra persona de la red puede arrebatar fácilmente lo que se esté transfiriendo. Si no se puede evitar el intercambio de archivos, usarlo con moderación.

Y en caso de que la red pública está asegurada, es decir, si requiere que el usuario acepte unas condiciones legales, registre una cuenta o teclee una contraseña antes de conectarse a la red. Además, leer los términos y condiciones. Así se entenderá lo que puede ocurrir con los datos y la actividad de navegación. Podría sorprenderte lo que estás aceptando a cambio de una conexión gratuita.

Por otro lado, desde la marca recomendaron no dar demasiados detalles. Algunas veces es necesario ingresar un correo electrónico y establecer una contraseña, si la red solicita más datos, cancelar el registro y no la utilices. Crea para tal fin una contraseña fuerte y original y evita usar una que tengas activa para otro servicio, que no comprometa tus otras cuentas. Y es preferible de que tenga más de 8 caracteres, combinando minúsculas, mayúsculas, números y signos de puntuación. Asimismo, es aconsejable crear una cuenta de correo alternativa, destinada para este tipo de situaciones.