¿Compra o lista de espera?: la situación de los trasplantes de córneas en Argentina

En nuestro país, quienes necesitan un trasplante de córneas ingresan en una lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) como sucede con los trasplantes de otros órganos, sin embargo, en el caso de este tipo de tejido, el paciente tiene la posibilidad de adquirirlo en los bancos de córneas que poseen otros países.

El trasplante de córneas se realiza para asegurar una mejor calidad de vida a la persona que sufre una patología en la visión. El tratamiento se indica ante enfermedades oculares graves que no pueden ser tratadas con terapias clínicas o farmacológicas. Los pacientes se inscriben en el Incucai y según el grado de afectación que posean en la visión tienen mayor o menor prioridad.

En el caso de las urgencias, pacientes pediátricos y pacientes ciegos de ambos ojos tienen prioridad pero también existe la posibilidad de comprar el tejido en los bancos de córneas que poseen otros países, sin embargo, el costo de las mismas oscila entre los 2.500 y 4.500 dólares.

A partir de la implementación del Plan Nacional de Córneas, los pacientes pediátricos que se encontraban inscriptos en lista de espera recibieron el trasplante correspondiente y se redujo el tiempo de espera de los pacientes que requerían un trasplante de córneas en situación de ceguera. De esa forma, los procedimientos aumentaron un 42% en 2022 con respecto al año anterior.

Los números en Argentina

En Argentina, a la fecha hay 2.833 anotados en la lista de espera para recibir una córnea. Las 5 provincias que encabezan el ranking de solicitudes son: Buenos Aires con 2.088, Capital Federal con 228, Córdoba con 222, San Juan con 39 y Santa Fe con 37.

Los números de los trasplantes en Argentina

Las listas de espera en el caso de los órganos generalmente no registran aumentos importantes ya que las personas que se encuentran con prioridad si no reciben el órgano correspondiente fallecen. Distinto sucede en el caso de los tejidos cuyas listas pueden aumentar ya que las personas no tienen riesgo de vida. Las listas de espera para córneas y riñones son las que tienden a crecer ya que los pacientes no fallecen y las listas cortas como las de corazón y pulmonares se achican porque procuran los órganos o fallecen los pacientes.

Según información del Incucai, en el transcurso de este año, se realizaron en Argentina un total de 602 trasplantes de córneas mientras que la cifra total interanual fue de 1.649. A la fecha, hay 2.833 anotados en la lista de espera para recibir una córnea.

Tasa de donantes por millón de habitantes

En el caso de los pacientes que tengan los medios para adquirir la córnea en el exterior también deben inscribirse en el Incucai y solicitar la autorización para la compra. La córnea es un tejido que está habilitado para ser adquirido y tiene un valor monetario que lo paga cada paciente ya que ninguna obra social cubre esa compra que se realiza en el exterior.

La situación en Mendoza

Mendoza tiene desde el 2019 un banco de tejidos propio que impactó de manera directa en los tiempos de espera ya que posee un equipamiento que permite la evaluación de las córneas. "Antes teníamos que enviar los globos oculares a Buenos Aires para que fueran procesados y había un montón de descarte. Gracias al banco de tejidos logramos bajar la lista de espera a 26 cuando el número habitual que manejábamos era de 230 aproximadamente. Eso significa que pasamos de 3 años de espera a sólo 4 meses, número que es muy bajo comparado con otras provincias", expresó la directora del Instituto Coordinador de Ablaciones e Implantes de Mendoza, Cecilia Quiroga.

La Ley Justina fue un punto de partida en la agilización de los trasplantes, a partir de la misma, todos somos donantes a no ser que dejemos por escrito que no tenemos la voluntad de serlo. "Antes de la Ley Justina hacíamos aproximadamente 35 trasplantes anuales y ahora el número subió a 150. Disminuyó la espera ya que el Banco de Ojos se creó con el objetivo de obtener y procurar las córneas para poder darlas al sistema público y privado para que después sean implantadas", expresó el jefe del centro de trasplante de córnea del Hospital Central de Mendoza, Juan Fugazzotto.

"El funcionamiento del Banco de Ojos hizo que disminuyera la demanda. Debe estar entre el 90 y 95% de la provisión de todos los trasplantes, lo que entrega como material. El valor de una córnea en el exterior está entre los 2.500 y 4.500 dólares. De acuerdo al convenio que tenga cada centro de trasplante. En nuestro caso no trabajamos con córneas del exterior sino que somos provistos por la procuración provincial y nacional, las córneas del sistema público no tienen costo", manifestó Fugazzotto y agregó: "El Banco de Ojos no solamente entrega córneas para la demanda provincial privada y pública sino también al sistema nacional".

Respecto a la compra de córneas en el exterior, Quiroga, explicó que la mayoría provienen de EEUU pero son pocas las que ingresan a la provincia ya que el Banco de Córneas propio está funcionando de manera ágil y la disponibilidad de tejidos aumentó: "Estamos trabajando para que ningún mendocino tenga que salir a comprar una córnea. Se pagan en dólares y son muy costosas, muchos pacientes venden sus cosas para poder tener adquirir una y no siempre es efectivo el procedimiento. Puede generar rechazo y no te dan otra córnea cuando eso sucede" y agregó: "El Incucai evalúa y supervisa la procedencia de esos tejidos adquiridos, se pide toda la documentación que acredite que los mismos cumplen con los requisitos solicitados para poder realizar el trasplante, el procedimiento es transparente y absolutamente legal".

Particularidades

Los procedimientos que se realizan en el caso de las córneas son diferentes ya que es un tejido avascular que no tiene vasos sanguíneos como los órganos, por esa razón el trasplante es viable durante 14 días desde que fallece el donante. Las córneas son colocadas en cámaras húmedas de conservación donde pueden permanecer hasta 2 semanas.

El trasplante de este tejido consiste en cambiar la totalidad o la capa que esté dañada por una córnea de donante cadavérico para restaurar la visión del paciente. A diferencia de lo que ocurre con otros órganos, la muerte no debe producirse en una terapia intensiva ni tampoco en un hospital, el proceso puede desarrollarse en el lugar donde ocurre el fallecimiento.

Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas

El Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas fue elaborado por el Incucai, profesionales en la materia, representantes de Bancos de Tejidos, Organismos Provinciales de Ablación e Implante, Hospitales Públicos y Sociedades Científicas que trabajaron con el fin de mejorar la disponibilidad de córneas de calidad para trasplante y alcanzar la resolución de la lista de espera.

Según la resolución, “tiene la finalidad de insertar esta problemática en la agenda pública sanitaria y sobre todo en las instituciones hospitalarias (…) y se enrola con el principio de autosuficiencia en el que se enmarca la Ley Nº 27.447, entendida -en el caso-como el desarrollo de políticas y estrategias sustentables en el tiempo, que permitan maximizar la disponibilidad de córneas con la finalidad de lograr la disminución progresiva de la lista de espera, y a su vez, tornar innecesarias las importaciones de estos tejidos de bancos del exterior ante la satisfacción de las demandas nacionales”.