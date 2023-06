Encuesta: alertan sobre el desconocimiento de los jóvenes sobre enfermedades de transmisión sexual

Mariana Arreghini, jefa del Departamento de Internación del Hospital Notti y médica pediatra, dialogó con MDZ Radio, y adelantó los datos de una encuesta que se esta realizando en la institución. La misma tiene como objetivo indagar sobre cuanto saben los adolescentes del Gran Mendoza, en materia de enfermedades de transmisión sexual, específicamente sobre la forma de transmisión del HIV.

"La educación para la salud tiene que tener un plan de medición de impacto, o sea, un programa que se adapte a la población a la que querés llegar", remarcó Arreghini.

"Evaluamos a jóvenes de a partir de 13 años, ya que a esa edad por el Código Civil pueden decidir sobre su propio cuerpo, siempre y cuando no afecte a su vida. Hay muchos jóvenes que no sabían qué consecuencias puede traer contagiarte de HIV o los medios de contagio. Algunos contestaban que se podía prevenir con una pastilla, sabiendo que sólo se puede prevenir el embarazo no deseado, pero no la enfermedad de transmisión sexual", destacó.

En este sentido, remarcó que resulta "sumamente necesario" llegar a la población, " y enseñar la diferencia de la planificación familiar, de lo que es cuidarse de una enfermedad transmisión sexual". "En Argentina el testeo de HIV es gratuito, se hacen campañas de testeo masivo a través de un testeo de sangre", agregó.

"Uno de los datos más preocupantes es que hay un 10% de la población que respondió que una de las formas de transmisión sexual es tomando mate. Esto es gravísimo. El derecho a conocer sobre esta enfermedad tan grave lo tienen que tener todos", sostuvo.

Otra de las respuestas que obtuvieron en la encuesta es que muchos jóvenes desconocían que el HIV podría ser una enfermedad mortal. "Esto también resulta preocupante, ya que puede llegar a ser una enfermedad grave. Resulta sumamente importante detectarla a tiempo. La accesibilidad al sistema de salud y a los controles es clave".

"La educación para la prevención es muy importante. La pandemia enfrió todo, ya que no se tenía acceso al sistema educativo. Tenemos una población blanco de enfermedad, de transmisión sexual, que son adolescentes. Las enfermedades de transmisión sexual es tema de educación en todos los niveles. La educación online disminuyó muchísimo la currícula y muchos adolescentes no tuvieron acceso a la información".

Finalmente, la especialista remarcó que "la sexualidad se educa desde pequeños". Y sumó: "No puedo esperar a que el niño entre a la escuela primaria para decirle la intimidad de cuando tiene que cuidarse los genitales. El niño el pudor lo adquirió a los 3 años. La educación de los padres es la primera escuela".

