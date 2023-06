El desesperado pedido de la madre de Cecilia Strzyzowki: "No voten impunidad"

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowki, habló en medio de la jornada electoral que se vive en la provincia de Chaco y pidió que “la marcha por Cecilia sea en las urnas”.

“Los espero en las urnas. Hoy la marcha por Cecilia tiene que ser en las urnas. Yo quiero el apoyo de ustedes ahí”, fue el pedido de la madre de Cecilia en un video que publicó en redes sociales.

"En las urnas tiene que ser el verdadero reclamo por Cecilia. No me importa por quién voten, pero no voten por la impunidad. Solo les pido eso si me quieren apoyar", sostuvo Gloria en el video.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que no tiene "ningún otro vínculo" con los hermanos Sena más que la asignación de recursos "con fiscalización" de la provincia.

"Un hecho policial no puede convertirse en un hecho político", agregó Capitanich, quien pidió que los responsables de la desaparición de Cecilia Strzyzowki sean castigados con todo el peso de la ley. Además, sostuvo que "no hay ningún miembro de la lista imputado en el caso".

Ayer se supo que el Gobierno de Chaco giró más de 140 millones de pesos a la fundación de los hermanos Sena en lo que va del año y que incluso recibieron dinero horas antes de ser detenidos.