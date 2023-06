La fuerte interpelación del empresario Paolo Rocca a los ministros de Educación

En el marco de los festejos por el Día de la Educación en la Escuela Técnica Roberto Rocca, cuatro ministros de educación provinciales participaron de un panel moderado por Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Soledad Acuña de CABA, Walter Grahovac de Córdoba, Martín Müller de Entre Ríos y José Manuel Thomas de Mendoza, compartieron su experiencia y su mirada sobre la educación, pero también debieron reconocer, frente al implacable moderador, que había muchas cuestiones que, a pesar de ser los responsables, no habían podido solucionar en sus propias jurisdicciones, principalmente en relación con la formación y el ausentismo docente.

Por su parte, el líder del grupo empresario, destacó en varias oportunidades el enorme valor que tiene la educación para Techint y sostuvo que “los datos de hoy del sistema educativo son, desde todo punto de vista, muy preocupantes”. “¿Cuáles son las medidas para recuperar el nivel de calidad de la formación que la Argentina ha sabido tener y que se ha ido perdiendo?”, inquirió a los cuatro ministros.

Por turnos, cada uno aportó su respuesta. La primera, Soledad Acuña, sostuvo que la gran desigualdad educativa que registramos en el país es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional: “hay provincias donde hace muchísimos años no hay políticas educativas y no hay un estado nacional que pueda garantizar que a todos los niños les lleguen las mismas oportunidades de aprender", afirmó.

Según el ministro de Córdoba, Walter Grahovac, uno de los grandes problemas educativos radica en que “Argentina ha postergado el debate sobre la formación docente inicial y viene haciendo muchos esfuerzos en la formación continua, pero eso no alcanza. La verdadera señal hacia el mundo educativo es cambiar la formación docente inicial”, enfatizó.

En cambio, Müller y Thomas se inclinaron más por la importancia de los datos nominalizados. El ministro entrerriano afirmó que “no podemos trabajar guiándonos por intuiciones respecto de las problemáticas escolares, sino que hay que ponerles nombre y apellido a las trayectorias en riesgo.” Su par mendocino fue más preciso aún: “no podemos gestionar lo que no conocemos. Hay que saber lo que ocurre en cada unidad de gestión, en este caso, en cada escuela. Para resolver los problemas necesitamos saber quiénes son los que tienen dificultades, dónde viven, a qué escuelas van, quién es la docente y qué necesitan.”

Rocca, sin embargo, no les ahorró preguntas incómodas, “cuando yo pregunto ‘¿me pueden decir cuál es el ausentismo docente?’ No tengo respuesta. Sin embargo, la calidad educativa se construye a través de la calidad docente y de la medición de resultados, ‘¿cómo hago?’”. No hubo ninguna respuesta satisfactoria.

Un gran festejo con muchas personalidades

Moderada por el periodista Diego Leuco, la jornada transcurrió en una escuela repleta de gente, con más de 500 invitados, entre los que se encontraban, además de los ministros mencionados, numerosas personalidades de la política, del mundo empresario y del ámbito educativo. Hubo varios expositores de renombre, no sólo locales, sino también de otros países, como Diana Cornejo Sánchez, Directora de Liderazgo y Desarrollo Educativo en High Tech High Tech, California. Panel de Educación y Empleabilidad. Foto: Escuela Técnica Roberto Rocca.

En el panel de Educación y Empleabilidad, participaron Guillermina Tiramonti, especialista en educación, Javier Martínez Álvarez, Presidente de Tenaris Cono Sur, Luciana Piersanti, empresaria PyME y Rubén Tejera, graduado y docente de la Escuela Técnica Roberto Rocca.

Guillermina Tirmonti sostuvo que “la educación argentina tiene muchas deficiencias en relación no sólo a la empleabilidad sino también a la capacidad de los jóvenes de relacionarse con el mundo. Sólo el 16% de los alumnos termina la secundaria en tiempo y forma, y eso ni siquiera quiere decir que ese 16% haya aprendido aquello que necesita saber en un mundo de cambio.”

A su turno, Piersanti destacó la importancia de la familia como el lugar donde se inculca la cultura del trabajo. “Soy una afortunada de haber nacido en un seno familiar en el cual al mediodía se hablaba de lo que había pasado en la fábrica. El mundo que yo conocía, mi molde, era ese”, afirmó, y sostuvo que “como adultos responsables debemos mostrarles esto a los que no han podido ver que hay otra realidad y que ellos pueden elegir. Uno quiere que sean libres, y la libertad consiste básicamente en elegir.”

En este sentido, el presidente de Tenaris Cono Sur, coincidió con la empresaria: “creo que todo lo que se ha construido a lo largo de estos años en Campana es contundente, no sólo la escuela, sino la sinergia que hace 60 años tenemos entre la planta y las escuelas técnicas de la zona.

El momento que más disfrutaron los alumnos, tanto de la propia Escuela Roberto Rocca como los de las otras escuelas de la zona que fueron invitadas, fue, sin duda, la charla de Fredi Vivas sobre Inteligencia Artificial. En una exposición amena y dinámica, jugó con la audiencia mientras explicaba en qué consiste este fenómeno que hoy acapara la atención y la curiosidad de muchísima gente. Fredi Vivas jugó con la audiencia en su charla sobre IA. FOTO: Escuela Técnica Roberto Rocca.

Una escuela técnica innovadora

El festejo tuvo un condimento adicional, ya que poco antes del encuentro, se conoció la selección de la Escuela Técnica Roberto Rocca entre las diez escuelas más innovadoras del mundo, postuladas para el premio World´s Best School Prize.

Lo cierto es que la innovación es uno de los pilares fundamentales de este establecimiento educativo. Así lo sostuvo Ludovico Grillo, su director, durante el panel que compartió con su par mexicano Efrén Castillo, que dirige la Escuela Roberto Rocca de Pesquería: “nos animamos a un camino de cambiar las cosas en la escuela. Los especialistas siempre hablan de que hay que cambiar las cosas en la escuela secundaria, acá nos animamos y tuvimos todo el apoyo para hacer los cambios, no sólo en el edificio, sino en la manera en la que trabajamos. Y eso empieza a dar resultados.”