¿Qué hacemos con tanta información? ¿Nos sirve o no?

Pareciera que el tiempo no alcanza. Las páginas, cursos, podcast, libros en todas sus formas, artículos capacitaciones, nos llueven por todos lados, miles y miles de teorías e información sobre todo. Más o menos científicamente comprobado pero información al fin. La pregunta es: ¿para que nos sirve tan información?.

Claramente para nada, si con ello no hay una apropiación y construcción personal. Es decir, ¿que hacemos con eso que ahora sabemos? Lo repetimos como loro. Lo usamos para jactarnos de nuestro saber y de nuestra memoria, o lo usamos a nuestro favor para mejorar nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean. Parte de la información debería ayudarnos en este proceso de vivir con coherencia.

Que hacemos con toda esa información, ¿nos sirve?.

Foto: Freepick.

Cuando uno no sabe se puede excusar. Podemos equivocarnos en la ignorancia pero una vez que somos conocedores o portadores de cierta información ya no podemos mirar al costado. Se trata de hacer algo con eso. Sino no tiene sentido. La falla en la educación ya no está en la información, hoy abunda.

Varias veces nos plantearnos que hacemos con lo que sabemos. Eso una vez más nos deja parados en la responsabilidad frente a mi mismo. Somos queriendo o no responsables de nuestro conocimiento como así también del desconocimiento. Hoy ya no es tan fácil tirar la pelota a un vecino. La pelota está en tu cancha. La responsabilidad en el hacer o no hacer es tuya.

¿Vos que vas a hacer con eso que aprendiste hoy?

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.