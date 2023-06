El Conicet anunció unos bizcochos saludables y estallaron los memes

Los bizcochos son una compañía clásica de los desayunos y meriendas argentinos. Sea con café, té o mate, los bizcochos no faltan y forman parte de una costumbre, una identidad. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) lanzó un snack rico en proteínas y saludable, al que calificaron como "libre de sellos".

El invento que se caracteriza principalmente por no tener los octógonos del Ministerio de Salud, obligatorios desde la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal, que dispuso su utilización para los alimentos que tengan excesos de algunos componentes. A pesar de lo bienintencionado de la presentación de este producto por parte del Conicet, las redes sociales no perdonaron el hecho de que un ente estatal cree unos bizcochos y los memes no se hicieron esperar.

El de la muni en un mes https://t.co/vwG07ygVPK pic.twitter.com/bwlpSxBbGt — Fabipa (@fabipa90) June 14, 2023

En la mayoría de ellos, las referencias de cuerpos tallados ganaron terreno y frases como "el empleado municipal en tres meses" terminaron por adueñarse de las redes sociales. A pesar que la idea del proyecto tiende a concientizar y proponer dietas más saludables, terminó siendo más resaltado el humor.

Yo después de comer los biscochitos del Conicet con mate durante el teórico de 3hs https://t.co/R8cmJxz8DE pic.twitter.com/LjM7Xa1nUu — Franco (@franco_r_b) June 13, 2023

Del innovador producto participó también la panificadora Don Campostrini, donde se fabrica en base a los que el equipo de investigadoras desarrolla en el laboratorio. Estos bizcochos están hechos en base a harina de trigo, con agregado de harina de garbanzos, polvo de tomate, semillas de chía y semillas de amaranto.