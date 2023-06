Se multiplican las quejas contra Uber por deficiencias en el servicio

A medida que pasa el tiempo, Uber recibe cada vez más quejas de usuarios que exigen filtros más seguros a la hora de contratar a sus empleados y una mayor capacitación de los conductores inscriptos.

Las malas prácticas de muchos de sus choferes y la falta de un soporte de respaldo para el cliente que brinde respuestas y soluciones concretas a los reclamos en vez de contestaciones automáticas, han acelerado el crecimiento de otras plataformas de la competencia.

“Me harté de los cobros indebidos que en nombre de Uber aparecían en mis tarjetas y de la pésima atención de los choferes en el último año”, le dice a MDZ Josefina Chaldú, quien desde la llegada al país de la empresa norteamericana la adoptó casi a diario para sus viajes laborales pero que desde enero la abandonó por otra reconocida app de movilidad.

De los malos tratos de la compañía sabe también Gabriel, quien recuerda la respuesta que obtuvo, por medio de un mensaje de texto a través de la app de Uber, cuando cuestionó el intento de un chofer de cobrarle el doble de lo que indicaba la aplicación para un viaje entre el Hipódromo de San Isidro, hasta donde había llegado para el festival del Lollapalooza, y el barrio de Retiro.

“La aplicación decía que el viaje me iba a costar $5000. Entonces recibo un mensaje del conductor asignado diciéndome que en realidad iban a ser $10000. Ante mi sorpresa, le respondo que por qué y me contesta: ‘Caminá, rata’”, contó el joven.

El pedido que le hizo el conductor al joven que quería ir de San Isidro a Retiro.

Denuncias que caen en saco roto

Aunque la app de Uber ofrece una amplia variedad de opciones para realizar reclamos, muchos clientes se cansaron de reiterar las quejas y recibir por respuesta contestaciones automatizadas.

Tomás Riarte, un usuario que se cansó de las deficiencias del servicio y también adoptó la oferta de movilidad de la competencia, recuerda el último episodio a bordo de un Uber. “Cuando ya estaba en medio del viaje el chofer me anuncia que no acepta el pago con tarjeta (preseteado en la app) y que lo tengo que hacer en efectivo. Como le dije que no, paró su auto a un costado de la General Paz y me obligó a bajar”, cuenta y agrega: “De inmediato hice la denuncia en la app, y me contestaron un día después con una respuesta vaga y hecha por un bot. Lamentable, no sé cómo les permiten seguir funcionando en el país”.

El caso de Riarte no es el único. Decenas de usuarios compartieron en Twitter experiencias similares dando a lugar, además, a que otros clientes sumaran relatos de situaciones irregulares que les tocó vivir al momento de contratar un servicio de Uber.

O el caso que relata el usuario @marianvinelli, sorprendido por el increíble diálogo que mantuvo su esposa con un chofer de la empresa: Leyenda

Para Lucía, los pocos viajes en Uber tampoco fueron placenteros. La joven contó a través de diferentes redes sociales que al menos en dos recorridos los choferes tuvieron contestaciones abusivas y rezongonas cuando ella les sugirió, por ejemplo, apagar el cigarrillo o subir la ventanilla. “Denuncié en la aplicación que estos señores son unos maleducados y lo único que me contestó fue el bot que ‘lamentaba’ que mi experiencia no hubiera sido de cinco estrellas”.