¿Se puede amar a dos personas a la vez?

Si amamos a dos personas a la vez, ¿eso es amor?, ¿eso es amar? Entonces, para empezar a deconstruir la pregunta: ¿qué significa amar?, ¿es lo mismo amar que querer? o ¿es lo mismo amar que desear? Amar es una construcción, es proyectar con el otro, cuidarlo, acompañarlo, compartir, estar. Se necesita tiempo para amar de verdad. Amar es un sentimiento superior, que traspasa los límites del egoísmo. Amar es un arte, es hermoso, es poder congeniar, es poder darse, es poder confiar. Es construir un vínculo cercano. “Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”. Antoin de Saint-Exupéry

Pero se puede amar a una persona, a una pareja, a un hijo…a alguien o a algo. A una mascota, a una profesión, a un lugar. Del amor que hablaremos en este artículo será el amor de pareja. En el amor verdadero, el vínculo evoluciona con el tiempo hacia un

sentimiento más elevado. Es una responsabilidad, que conlleva acuerdos, implica una emoción adulta. Vayamos por un momento a la relación de los padres quienes aman a sus hijos por encima de ellos mismos, sean quien sean hagan lo que hagan. Cuando se ama a alguien se respetan los acuerdos, es más uno está dichoso por esos acuerdos que los llevan por un camino de comunión mutua y fortalecimiento.

¿Qué es amar entonces?

Es sentir amor supremo por otra persona, es sentir respeto hacia el otro, conexión, sentirse libre junto al otro. Amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas, ahí ya podríamos hablar de querer. Querer implica desear algo, viene del latín “quarere” que significa pedir algo, intentar obtener algo de alguien o de una situación, no tiene que ser por conveniencia, puede ser por gusto, afecto, atracción. Implica intenso pero transitorio. Querer es algo más inmediato, que puede ser pasajero o evolucionar y

convertirse en amor.

Amor no es deseo, pero el amor a otro no detiene al deseo.

Foto: MDZ

Querer es desear, es la necesidad de tener algo o a alguien, por ejemplo: su atención, su amor, su cuerpo. Es la pulsión que siente una persona hacia otra que le gusta, que le gustaría tener de alguna manera. Se relaciona con las palabras anhelo o esperanza de obtener algo, pero a diferencia de estas, la palabra "deseo" comporta una fuerte carga emocional y se asocia al placer. La palabra placer se asociada con los instintos primarios del ser humano y a la pulsión por satisfacerlos. Por ello, el término se puede relacionar con el hambre o la apetencia sexual inmediata y de rápida satisfacción.

Amor no es deseo, pero el amor a otro no detiene al deseo. Si decidimos, elegimos ser monógamos (construcción social y cultural) la fidelidad es una decisión. La infidelidad es romper un contrato, en el amor los contratos se deciden respetar. Debemos ser muy precavidos y recordar ese proyecto conjunto, esa construcción con el otro. Pensar: ¿quiero respetar o romper ese acuerdo? ¿Si amo a alguien más? ¿No estoy rompiendo el acuerdo monógamo de exclusividad? Y aunque lo rompa, ¿puedo amar a dos personas a la vez?

De todo lo expuesto amar a dos personas a la vez implicaría:

Evolucionar con cada una de ellas.

Acuerdos comunes.

Proyectos.

Construcción de la pareja a través del tiempo.

Madurez emocional.

Valores compartidos

Solidez.

Con toda esta lista de aspectos fundamentales para amar, repetimos la pregunta: ¿se puede amar a dos personas a la vez? Desde la monogamia será romper con varios acuerdos como los de fidelidad, responsabilidad, exclusividad. Cabe aclarar que en los afectos, en la vida emocional 2 + 2 no es 4, puede llegar a dar 5 , o 7 o 20. Nadie es mejor o peor por no poder respetar acuerdos. Recordemos que cada uno llega a la pareja con una mochila de pasado no pasado el cual vuelve y a veces no posibilita una construcción perfecta en el tiempo.

Se ha hablado mucho del poliamor (No es lo mismo que poligamia), el poliamor es una forma de no-monogamia, consensuada. El acuerdo aquí permite la no-exclusividad en la pareja. El concepto del poliamor, surgió en los años 60 y da la posibilidad de amar

a varias personas a la vez y mantener una relación afectiva con cada una de ellas. Lo importante aquí es que deben ser relaciones consensuadas, el acuerdo fundamental es que exista amor y aceptación de todas las partes. Sobre esa base, cada persona acuerda los límites y normas de su relación: vivir juntos o separados, establecer turnos de convivencia, compartir o no actividades, repartir el tiempo de forma equitativa o desigual. El poliamor es una forma de no-monogamia, consensuada.

Entonces, si en el poliamor es aceptable tener otra pareja: ¿se puede amar a dos personas a la vez? Después de tanta teoría, me animaría a decir que sí, pero es una tarea muy difícil y desgastante. Varios acuerdos que respetar, cuidar y amar por sobre todas las cosas y a más de una persona a la vez, construir vivencias a lo largo del tiempo, evolucionar con el otro, etc. Ahora bien, nadie está vendiendo el poliamor en esta nota ni el poliamor es para cualquiera. Pero si nos da la opción de poder amar a dos personas a la vez sin romper acuerdos, sin mentir ni traicionar. Poder amar a dos personas desde el verdadero significado del amor.

¡Quizás se pueda pero te la regalo! Daniela Rago.

* Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4