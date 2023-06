El "Secretario Mike": el gurú de los docentes se confiesa

Se llama Miguel Ángel Duarte, pero lo conocen como Secretario Mike. Es el dueño de un blog local (una página de información actualizada) que tiene ocho años de vigencia y que crece, impulsada por las redes sociales. Él trabaja en escuelas, como un administrativo más del sistema, pero tiene un costado de estrella: recibe cientos de mensajes diarios por sus diferentes redes (en donde deja una respuesta automática) y lo paran para agradecer o para sacarse fotos con él.

Lograr una entrevista con Mike refleja esta última faceta. Una semana para dar con su teléfono real. Un mensaje de Whatsapp sin respuesta. Buscar a alguien que conociera a alguna compañera suya de trabajo. Al fin contesta y pide que le envíe un email. Dice que sí, que puede a fines de la otra semana.

Después, el que llega al diario MDZ es Miguel Ángel. Un secretario detallista y ordenado, que se aburre si tiene que hacer siempre lo mismo. Un hombre de 40 años que luego de una década continúa trabajando como suplente en las funciones de secretario, como miles de mendocinos, dentro del intrincado sistema educativo de Mendoza.

Por qué Mike no responde consultas individuales

“En un principio el proyecto de Secretario Mike empezó como en grupos privados de Facebook exclusivo para personal de una escuela, pero al cambiar de institución me di cuenta de que todos los docentes te preguntaban lo mismo. Siempre las preguntas son las mismas. Hago una nube mejor, para que pueda acceder el que quiera. Eso se fue perfeccionando hasta llegar al Secretario Mike, que he ido haciendo en mis momentos libres”, cuenta Duarte.

Hoy la información de su página llega a 40 mil suscriptores de Facebook; pero también difunde en cuentas de Instagram, Twitter y Tiktok, Twitter, además de una comunidad de 6.000 personas en grupos de Whatsapp. Pero, como en 2015, el bloguero sigue haciendo todo solo. Y gratis. Le han dicho que debería cobrar por dar información, sin embargo él sabe que si cobra sus “clientes” van a exigir un servicio que él no está dispuesto a dar: Respuestas individuales a las preguntas repetidas que le llegan a diario.

“Si alguien quisiera sumarse (al Secretario Mike) tendría que hacerlo de manera voluntaria”.

“Por eso no contesto mensajes de números que no conozco”, se excusa. Supone que si lo hace una vez se va a correr la voz de que es ese su número y le lloverán las consultas de personas que están mareadas en su inicio en la docencia y de quienes no saben si está bien lo que figura en sus salarios docentes.

"Una mitad de la consultas frecuentes son los cobros, para saber si están cobrando bien, porque muchas veces (docentes y empleados estatales) cobran mal y tienen que ir a reclamar", dice el secretario. Él sabe que “en el sistema público el 30 o 40% del tiempo se te va en trámites administrativos que tenés que gestionarlos vos”, como el trámite de la antigüedad, que cada docente debe realizar por su cuenta, llevando comprobantes en forma periódica a una ofician especial.

Recompensa por su trabajo voluntario

Aunque no cobre en efectivo ni por suscriptores, Miguel Ángel reconoce que las recompensas llegan por otros lados. El tímido “cafecito” de su página, esa ayuda voluntaria que suelen recibir los influencers y generadores de contenido gratuito, se ha movido en momentos clave. Y, además, ha conseguido un nuevo trabajo estable a partir de tarea como mediador entre las resoluciones y decretos del gobierno y miles de mendocinos, atrapados y estresados dentro del sistema educativo.

Su empatía natural es una de las claves del éxito en las redes.

Hace un año, al concluir sus funciones en la secundaria Arrieros del Ande (Las Heras), se quedó sin empleo. Aprovechó para hacer un corte y tomarse vacaciones también en el trabajo ad honorem que hace en su página. Algún docente o aspirante intentó meterse a la web del Secretario Mike y estaba caída. Tampoco había posteos nuevos en las redes. Entonces se corrió la bola de que algo le pasaba a Miguel Ángel. Le preguntaron tanto que tuvo que salir a contar sobre su receso laboral.

En pocos días recibió una ayuda inesperada de “cafecitos”, que casi cubría el sueldo de un mes. Personas de toda la provincia que usan la información de su página y que lo siguen en las redes le enviaron donaciones. Cuando recuerda esto se emociona.

Dentro del sistema de suplencias en la DGE, el secretario ha seguido en continuidad en diferentes escuelas a la fecha. Pero ahora se agrega un extra, ya que desde el año pasado forma parte del Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, dando asesoramiento administrativo todas las semanas a los nuevos egresados docentes. Con respecto a esta última experiencia, Mike la vive como una recompensa a partir de su trabajo voluntario en la página y su repercusión en las redes.

