El mal augurio de los comerciantes mendocinos por las ventas para el Día del Padre

Este domingo se celebra el Día del Padre en toda la República Argentina. Desde el sector del comercio mendocino analizaron la situación que atraviesan en la previa y sostuvieron que aunque las ventas puedan repuntar, los datos del día a día no son tan alentadores. Aseguran que, igualando los números del 2022, están habilitados para festejar.

"Los datos no son tan buenos. La expectativa siempre para estas fechas como Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño o Navidad son fechas que nos ayudan a aparear el año. En este caso se mezclan con el aguinaldo por eso tiene importancia este Día del Padre. Pero hablando objetivamente, las expectativas, son malas. Nosotros venimos notando que en 2021 y 2022 tuvimos un crecimiento interanual en ventas, sacando el efecto inflacionario porque a veces la facturación se ve buena, pero es por el aumento de precios y es mentira ahí que se haya mejorado la venta. Sin embargo, desde mayo de 2022 empezó mal un efecto serrucho, es decir, meses buenos y meses malos comparando interanualmente", comentó a MDZ Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza.

"El último mes que tenemos relevado es mayo completo y muestra algo preocupante, que nosotros veníamos viendo y era que los meses que no eran tan buenos, están con promedios negativos de ventas interanuales. Veíamos que los rubros venían como empatados, casi igual que en el año anterior o con muy poquito menos y principalmente se daba en el textil, de indumentaria, que estaban tirando el promedio para abajo", agregó Gispert a MDZ.

Vale aclarar que el rubro de indumentaria es mes a mes de lo que más aumenta a nivel nacional y a nivel provincial en el detalle de la inflación. Sin embargo, basta con visitar algunos locales para conocer la realidad del gran aumento de este rubro. Aunque también existe la tendencia del vuelco hacia la tecnología a la hora de elegir los regalos. "Son muy comunes, el rubro viene creciendo a pasos agigantados en regalos. Antes eran sólo celulares, pero ahora hay otros, hay auriculares. tablets, notebooks. Pero este es un fenómeno mundial que va a hacia eso y se nota. Hoy electrónica le ha ganado en ventas a la perfumería para el último Día de la Madre, vemos que para los dos días crece mucho y el rubro no tiene género en este caso", aclaró Gispert.

Pero esta tendencia no ayuda realmente al comercio mendocino, ya que varios comerciantes reconocieron en que la compra, en un gran porcentaje, se hace de forma online. "La ropa la gente prefiere comprarla luego de probársela, pero lo que nos juega en contra es el crecimiento de esa venta de tecnología y que se haga de forma online, pero es una tendencia macro, algo que pasa a nivel global como la demanda de un artículo electrónico que es cada vez más común", destacaron.

Si bien a nivel nacional los estudios previos al Día del Padre alegaron un ticket promedio de $15.000, desde la FEM destacaron que "lo dejamos de hacer, es difícil el relevamiento por el efecto inflacionario que teníamos, lo eliminamos porque se vuelve difícil y es un dato que no dice nada". Y sumó que "las ventas siempre que estén, malas no van a ser, pero no será bueno el crecimiento interanual que con suerte será igual que el año pasado. Si es así, en este contexto, igualar al 2022 sería un triunfo".

Y para finalizar Gispert hizo un breve repaso de la realidad del comercio en los últimos años. "El comercio representaba el 25% de la economía en Mendoza, cuando nos agarra la pandemia pasa al 15%, que fue una caída brutal, gigante. Y ahí hubo aceleración muy rápida que no imaginábamos, subimos al 20%. Mirando la curva a largo plazo, cada año que no creciste en realidad perdiste porque estás alejándote de tu media histórica", concluyó Gispert.