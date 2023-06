Ola de frío: los platos recomendados para entrar en calor

Cuando se acerca esta época, seguro a más de uno, como a mí, se le viene a la mente, momentos únicos de reuniones familiares y de amigos, compartiendo algo caliente en las manos, el ruido de las chispas de la chimenea o fogonero, mesas y sobremesas largas de charlas y comida de por medio. Los olores que nos transportan, transmitiéndonos calidez y sensación de hogar, la pila de ollas y cucharones, y miles de recetas que con solo pensarlas nos da ganas de comerlas.

Polenta con salsa. Foto: MC

A su vez, me vienen a la mente miles de recuerdos desde los domingos de frío donde no podía faltar en mi casa una buena polenta de mi papá con esas salsas contundentes o una sopa de Vitina con huevo que cuando no había nada nos salvaba, hasta los cuentos de mi abuela sobre como hacían en su casa todos los domingos pastas caseras y salsas espesas de cocciones largas, o los famosos pucheros y caldos.

Queso camembert tibio con miel. Foto: MC

En fin, podríamos pasarnos horas recordando momentos únicos donde la comida nos acoge y nos da calor. Acá les traigo ideas, que pueden implementar en estos días para sobrepasar el frío penetrante. Para empezar, quería ofrecerles algunas alternativas fáciles y distintas para compartir con amigos para una picada o comida invernal saliendo de los clásicos: pan de campo relleno (le ponen quesos, crema, algún caldito, espinacas…), queso brie o camembert tibio con miel y frutos secos, hongos rellenos con panceta y verdeo, polenta grillada con distintos toppings. Fondue o raclette si tienen los implementos son comidas super divertidas que van increíbles con el fresco.

Sopa de calabaza y zanahoria con semillas. Foto: MC

Por otro lado, una buena sopa o caldo. Acá creo que hay un Boca - River, están los fanáticos y los que les parece que una sopa no es comida. Para mí no hay como una rica sopa o caldo calentito antes de comer para calentar el cuerpo. Y además de esa forma logramos bajar el apetito para la comida. Son super versátiles podemos hacer desde una más light de verduras, como hacerlas más contundentes por ejemplo de fideos, o granos o agregándoles crema, leche de coco o lo que se les ocurra así quedan más suntuosas.

Pastas. Foto: MC.

Pastas, que infinidad de pastas existe y qué ricas que son! Lo bueno de ellas es su versatilidad. Podemos realizar desde los típicos fideos con oliva o manteca, que creo que todos hemos comido alguna vez, hasta una pasta más elaborada y casera. Pasta seca o fresca, rellenas o no, de sémola o de trigo, canelones o crepitos, lasañas de carne o verduras, con o sin queso, con o sin salsa... En casa yo hago muchas veces ñoquis ya que me parecen super fáciles de hacer y no requieren de mucha complejidad, pero ya dijimos con mi marido que este año vamos a innovar con más recetas. Obviamente no hace falta hacerlas caseras , hoy en día existe una gran oferta de pastas increíbles que podes comprar.

Ravioles con salsa. Foto: MC.

Para las salsas, les recomiendo que siempre tengan hongos y tomates secos guardados que te salvan para hacer una salsa distinta. A su vez, si tienen tiempo anímense a hacer una buena boloñesa, algún ragout o unas buenas albóndigas si es que les gustan las salsas de tomate. Pero si sos del bando de las cremas también podes usar desde una simple crema comprada y aromatizarla por ejemplo con ralladura de limón y tomillo, o hacer una buena bechamel. Tenes la opción de agregarles verduras o alguna pancetita o pollo, o langostinos que van increíbles.

Carne al horno con verduras. Foto: MC.

Woks o salteados, creo que es la mejor forma de comer mucha verdura de una manera rápida y sencilla, es cortar verdura y sino tenes tiempo comprar la que ya viene cortada, y en una sartén caliente saltearla con oliva, y ahí inventa agrega especies, salsa de soja, jugo de algún citríco, podemos agregarle alguna carne o no, y comerlo solo o acompañarlos con cualquier tipo de arroz: basmati, integral… o algún fideo de arroz o el que tengas. A la olla, lo bueno que tienen estas cocciones es que son rendidoras, los podes hacer con antelación y los sabores se impregnan cada vez más.

Chorizos a la pomarola. Foto: MC.

Hay un sin fin de alternativas digo algunos a modo de ejemplo: chorizos a la pomarola, el clásico pollo a la cacerola que me fascina, bifes a la criolla, o las cocciones tradicionales como son los guisos, locro, carbonada, que en general no faltan en las fiestas patrias pero hay que incorporarlas en el día a día, ya que tienen sabores potentes y un gran valor nutricional. Guiso de lentejas. Foto: MC.

El de lentejas, me encanta lo aprendí cuando era chica y desde ahí todos los inviernos lo repito más de una vez, es una comida que va como piña para compartir en familia. Me gusta también hacerlo algunas veces de verduras, de esa forma es más liviano para el día a día. También en lugar de lentejas podrían hacerlo de porotos o alubias. La tradición en casa que viene de mi suegra es servirlo con papitas cortadas en daditos y doradas por encima. Goulash con spätzle. Foto: MC.

Por otro lado, otras buenas alternativas son un buen goulash una receta que me fascina y si se animan hagan los spätzle que no tienen mucha ciencia. Lomo al strogonoff, su esencia principal está en la carne de ternera que se cocina acompañada de cebollas, salsa y mucho sabor. Se puede acompañar con puré de papas, con arroz o con papas fritas. Cazuelas, mi mamá hace una cazuela de pollo que no falla para cualquier ocasión! Currys si sos de los sabores distintos, o un buen risotto de lo que sea. Matambre a la leche. Foto: MC.

Al Horno, hay muchas opciones, como una colita de cuadril rellena, matambre a la leche, pastel de carne, a un clásica carne al horno con papas y verduras. Recetas hay miles, lo importante es animarse e ir probando, sin tener miedo a ser creativos y a equivocarse. Las cocciones al horno son claves para el frío y son muy simples, la peor parte es lavar la fuente al terminar, pero valen la pena!! Aprovechen el día que prenden el horno para hacer por un lado alguna carne y otra preparación a la par. Papas a la crema. Foto: MC.

Sean innovadores con los acompañamientos, hagan pures diferentes como puede ser uno de manzana o arvejas. Otra opción es acompañar con verduras gratinadas con bechamel, hacer souffles, papas a la crema o verduras glaseadas para darle un toque dulce a un plato. Ayuda mucho en invierno tener verdura congeladas como chauchas, arvejas, choclo, espinacas, etc. Así ante cualquier apuro, tenés el acompañamiento en cuestión de minutos, calentito y nutritivo. María Cedrone recomienda cocinar en familia. Foto: MC.

Muchas veces nos pasa que en la vorágine del día a día no tenemos tiempo de cocinar como se hacía antes. Pero los invito a que aprovechen esta semana de frío, para hacer una de esas recetas con la que estén tentados y que al comerlas no solo les de calor al cuerpo sino también alegría al corazón. En el fondo, de eso se trata la vida, de algo simple como es un rico plato calentito, acompañado de buenas charlas con la familia y los amigos. ¡Bon apetit!