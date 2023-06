El extraño efecto que produce la taurina, una sustancia que tienen las bebidas energizantes

Un grupo de científicos pidió que se realice un informe clínico de la taurina, una sustancia que se encuentra en muchas bebidas energizantes. Esto surge luego de que una serie de estudios en animales demostraran que el consumo de este compuesto retrasara el proceso de envejecimiento y promoviera una vida más saludable.

En un estudio con ratones, los investigadores se percataron que los niveles del micronutriente llamado taurina disminuían significativamente a medida que los animales envejecían. Sin embargo, observaron que al aumentar los niveles de taurina hasta alcanzar niveles similares a los de individuos más jóvenes, se mejoraba la salud tanto en los roedores como también en monos.

Por el momento, los investigadores no pueden decir si los humanos podrían beneficiarse de este micronutriente, de la misma manera que lo han hecho los animales testeados, o si las altas dosis de esta sustancia son seguras. Pero los expertos creen que los resultados demostrados hasta el momento justifican que se realice un ensayo a gran escala, sobre todo porque este compuesto ya se encuentra en el cuerpo humano y es utilizado como suplemento en dosis bajas.

"La abundancia de taurina disminuye con la edad y la reversión de esta disminución hace que los animales vivan vidas más largas y saludables”, dijo el Dr. Vijay Yadav, quien dirigió la investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York. "Al final del día, estos hallazgos deberían ser relevantes para los humanos", agregó.

Esta sustancia también se encuentra en la carne

Foto: Shutterstock

Por su parte, el fisiólogo Henning Wackerhage, de la Universidad Técnica de Munich, dijo que si se realiza un estudio se comparará cómo les fue a las personas luego de tomar suplementos diarios de taurina o placebo. "Probablemente, será muy difícil ver si viven más tiempo, pero al menos podemos comprobar si viven más sanos durante más tiempo y, por supuesto, ese es el objetivo de la medicina", agregó.

Los conocimientos sobre la taurina para retardar el envejecimiento se obtuvieron en 2012, cuando un análisis de sangre demostró que los niveles de aminoácidos se reducían drásticamente con la edad en ratones, monos y humanos.

A los 60 años de edad, los niveles de taurina se han reducido a un tercio de lo que se puede encontrar en un niño de cinco años. Debido a esto, los científicos comenzaron a investigar en ratones de mediana edad. "Sea lo que sea que verifiquemos, los ratones que recibieron suplementos de taurina eran más saludables y parecían más jóvenes que los ratones de control", dijo Yadav, y señaló que tenían huesos más densos, músculos más fuertes, mejor memoria y un sistema inmunológico más joven. "La taurina hizo que los animales vivieran vidas más saludables y prolongadas al afectar todas las principales características del envejecimiento", agregó.

Además de una mejora en la salud, los ratones vivieron más tiempo: un 10% más en los machos y un 12% para las hembras. Para ver estos resultados en humanos, se debería consumir de tres a seis gramos al día.

Un estudio realizado en monos demostró que con una píldora al día se mejoraba la salud al prevenir el aumento de peso, se redujo la glucosa en la sangre, se mejoró la densidad ósea y el sistema inmunológico.

Evidencias en humanos

En un análisis que se hizo a 12.000 personas de 60 años o más, se recopiló que aquellos con niveles más altos de taurina tenían menos obesidad, diabetes tipo 2, menor presión arterial y niveles más bajos de inflamación. No obstante, al no saber qué otros efectos puede generar este nutriente, los expertos autores del estudio recomendaron que las personas no aumenten su consumo a través de píldoras, bebidas energizantes o cambios en la dieta.

Además de los alimentos ya nombrados, la taurina se encuentra en la carne y mariscos.

"Lo que realmente necesitamos ahora es un estudio de intervención humana”, dijo Wackerhage, y concluyó: “Estamos ansiosos por comenzar".