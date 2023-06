Las historias detrás de los dichos más usados por periodistas

El Día del periodista se celebra el 7 de junio en conmemoración al nacimiento de la "Gazeta de Buenos Ayres" (1810), el diario fundado por Mariano Moreno. El mismo tenía como objetivo difundir los acontecimientos que representaban el nacimiento de un nuevo horizonte político en la nación. En el marco de dicha conmemoración, el destacado historiador, Gustavo Capone, desentrañó aquellos dichos más utilizados por los periodistas.

"Esta leyendo el diario de Yrigoyen"

"Se refiere a que te están mintiendo, se lo plantea desde el punto de vista que hay una ingenuidad para que vos quedés bien. Tiene que ver con eso del `chupamedias´. Hipólito Yrigoyen fue presidente de la nación en 1916 hasta 1922, no podía ser reelecto. Luego vuelve a a ser presidente en 1928, en el marco de una crisis virulenta. En Mendoza habían matado a Lencinas, Wall Street había quebrado. La situación era muy compleja, el radicalismo estaba dividido, ya lo habían enfrentado o parado sus propios correligionarios. La connotación esta ligada a un diario partidario de la época, había una especie de periodismo militante, y los medios masivos ocupaban una voz de tribuna, esta era claramente partidaria. El diario La Época cumplió la función de ser un vocero del yrigoyenismo, que hablaba bien de él. En pocas palabras, quiere decir: te están diciendo lo que vos querés", explicó.

"No maten al mensajero"

Dicha frase no sólo esta vinculada al periodismo. "Es esa distancia metafórica en donde uno culpa al que le trae una noticia mala. Esta expresión tiene siglos, y esta vinculada a Plutarco un historiador griego que nació en el 40'. La primera vez que se utiliza esta frase es cuando el mensajero le dio la noticia a Lúculo(un militar romano) que Tigranes había recuperado a Armenia, por esta razón le cortó la cabeza", contó Capone. Además, esta frase también es utilizada por Shakespeare en una de sus obras, cuando le dicen a Cleopatra que Antonio está casado.

"No dejó nada en el tintero"

Esta frase esta estrictamente vinculada al periodismo, según expresó el historiador: "En aquel momento, hacer literatura era marcar posiciones. Aquel que no dejaba nada en el tintero es quien dejaba de ser políticamente correcto. Esta vinculada con los orígenes del periodismo , es decir, el tintero, la palabra y la escritura. Es decir, esta frase significa que la persona se animó a decir todo".

"Tirarle margaritas a los chanchos"

Todos estos dichos, según explicó Capone, tiene una connotación europea: "Si no había carne de vaca, entonces la comida de un sector bastante popular intermedio era la carne de cordero o de cerdo. Es decir, alimentar un cerdo no con los desperdicios o las sobras en ese sector social, era alimentarlo con trigos, que no habían para ese sector, entonces se alimentaba al cerdo con margaritas".

