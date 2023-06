Elecciones PASO: tiene 100 años y vota con mucho orgullo

Ejercer nuestro derecho como ciudadanos en las elecciones es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Desde que se sancionó la ley Sáenz Peña en 1912, con una ampliación de este derecho mediante la promulgación del sufragio femenino en 1947, los argentinos tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes, que luego serán quienes tendrán el desafío de conducir los destinos del país.

Si bien el voto es obligatorio hasta los 70 años, el derecho a votar en las elecciones lo tenemos todos a partir de los 16 años, y hay muchos argentinos que están decididos a hacer uso de este derecho hasta que la muerte lo impida.

Este es el caso de María Irma, una mujer de 100 años (cumplirá 101 el 18 de julio) que, aprovechando su lucidez mental y la posibilidad de caminar, hoy irá a votar con su familia, que la acompañará a ejercer su derecho: “esperemos que sea un lindo día”, comentó. Irma tendrá la chance de poder elegir a su candidato a gobernador a través del voto, que será el que ella considere idóneo para ocupar el prestigioso cargo público.

María Irma cumplirá 101 años el 18 de julio próximo. Foto: Julián Crowe.

Por otro lado, comentó que no sabe todavía qué va a hacer luego de las elecciones: “Mi hijo sabrá lo que va a ser de mí, porque él me va a llevar. Yo no tengo planes, porque nunca me gusta organizar cosas para después”, aseguró en tono de broma.

Doña “Porota”, como la apoda su círculo íntimo, ha tenido la oportunidad de votar en más de 40 elecciones. El número exacto no lo recuerda bien, pero afirma que han sido muchas las elecciones en las que participó.

La señora comenta que sobre política no entiende mucho, aunque de chica tuvo un tutor que era conocido en el ambiente de la política, y presenció muchas reuniones de ese estilo, que la llevó a conocer algunas personas importantes.

Además, Doña “Porota” asegura que no ha faltado a ninguna elección, y le revela a MDZ el motivo por el cuál decide ir a votar, acto que realizará hasta el día que no pueda caminar más: “Le hice una promesa a mi papá, que me decía en el hospital que no me olvidara de ir a votar, y yo le prometí que mientras pueda, iré a ejercer el voto”, comentó, visiblemente emocionada al recordar a su padre.

Doña "Porota", junto a sus hijos Joaquín e Irma. Foto: Julián Crowe.

Por otro lado, comentó que no entiende bien cómo es el sistema de votación actual, ya que ha cambiado mucho con el transcurso de los años. Si bien sabe que se vota a través de boleta única, Doña “Porota” no sabe exactamente el mecanismo para emitir el voto, aunque está tranquila porque las autoridades de mesa la dejarán entrar junto a su hijo, que la ayudará con cualquier duda que tenga.

María Irma irá a votar hoy 11 de junio. Ella sabe bien que esta elección es igual de importante que la primera a la cual asistió. Doña “Porota” conoce a la perfección lo que es ejercer el derecho al voto, y no va a dejar de hacerlo hasta el último día de su vida.