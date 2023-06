A 111 años del hundimiento del Titanic: 5 aprendizajes de liderazgo para evitar una catástrofe en tu negocio y carrera

Fue el 15 de abril de 1912. Pocos naufragios son tan célebres como el del “Titanic”, el gigantesco barco que se promocionó como insumergible, y que terminó partido en dos al chocar con un iceberg en su camino inaugural desde Southampton (Inglaterra) hacia

Nueva York (Estados Unidos). La tragedia costó la vida de 1503 personas de los 2225 pasajeros que estaban a bordo, incluyendo 128 menores de edad. Sobrevivieron 712, entre ellos, 67 niños y niñas que se salvaron. ¿Qué fue lo que ocurrió, además de la colisión?

En el cine

Es casi imposible no asociar la tragedia con la versión cinematográfica protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet, dirigidos por James Cameron. Esa donde la icónica canción “My heart will go on” por Celine Dion hizo llorar hasta ahora a más de

1.8 millones de espectadores, y -a abril de 2023- es la cuarta película más taquillera del cine mundial, con más de 2200 millones de dólares recaudados.

Más allá de los millones de pañuelos para secarnos las lágrimas mientras comíamos palomitas, para decepción nuestra los personajes de Jack y Rose fueron agregados en la película, y no existieron en la vida real. Pero esa no fue la primera película del naufragio. Lo que poca gente sabe es que, tan sólo un mes después del hundimiento, se estrenó “Salvada del Titanic”, cuya protagonista, curiosamente, fue Dorothy Gibson, norteamericana sobreviviente a la catástrofe, una niña por entonces. Se trata de un cortometraje mudo, propio de la época, que dura 10 minutos, dirigido por el francés Étienne Arnaud.

Imágenes inéditas en 3D

Ahora, gracias a la tecnología 3D, se ha logrado obtener una visión inédita del Titanic, lo cual podría contribuir a determinar con mayor precisión las condiciones de este emblemático transatlántico, informó BBC. El proceso de escaneo en tres dimensiones se llevó a cabo mediante la captura de 700,000 fotografías y 200 horas de inspección exhaustiva de la famosa embarcación británica. El escaneo se hizo a mediados de 2022, a cargo de Magellan Ltd, una compañía de mapeo de aguas profundas, y Atlantic Productions. Juntos están haciendo un documental que se exhibirá a nivel mundial.

El Titanic en el fondo del mar.

Cinco aprendizajes de liderazgo para que evites una catástrofe en tu negocio y carrera

Ciento once años después del hundimiento del Titanic, y aunque se trató de una tragedia devastadora, este triste evento histórico nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las responsabilidades de los líderes y las lecciones aprendidas:

1. Toma decisiones basadas en información precisa

Uno de los factores clave en el hundimiento del Titanic fue la falta de información precisa sobre los icebergs en la ruta del barco.

Como líderes, es fundamental asegurarnos de tomar decisiones bien fundamentadas, y que estén basadas en datos confiables. La recopilación y el análisis de información precisa nos permiten anticipar riesgos y tomar medidas preventivas para evitar desastres.

2. Fomenta una comunicación clara y efectiva

La falta de comunicación entre los diferentes niveles de liderazgo y el equipo del Titanic contribuyó al caos durante el naufragio. De allí que se producen los malentendidos y el desconcierto, y esto lleva a actuar sin directrices claras, de acuerdo con el mejor parecer de cada uno. Por ejemplo, en la escasez de salvavidas en la nave queda demostrado cómo asumir, retacear información y no hacer los controles cruzados correspondientes, pueden hundirte de verdad. Por eso es que, como líder, necesitas asegurarte de establecer canales de comunicación claros y alentar a tu equipo a expresar cualquier preocupación o problema.

3. Desarrolla y practica el liderazgo de servicio

En el famoso barco se observaron diferentes enfoques de liderazgo. Algunos líderes demostraron un liderazgo de servicio, trabajando codo a codo con sus subordinados para garantizar la seguridad de todos. Otros, actuaron con el “sálvese quien pueda”

como premisa. Si eres líder de un equipo -y de tu vida- es esencial adoptar un enfoque de liderazgo de servicio, mostrando empatía, escuchando las necesidades de las demás personas, y brindando apoyo cuando más se necesita. Si te preocupas por tu equipo y estás dispuesto a involucrarte activamente en los desafíos cotidianos, inspirarás lealtad y confianza.

4. Prepárate para lo inesperado

El hundimiento del gigantesco trasatlántico fue un recordatorio de que incluso los planes más detallados pueden fracasar y que debemos estar preparados para lo inesperado. Al trabajar en roles de liderazgo es esencial tener un plan de contingencia y estar

dispuestos a adaptarte rápidamente a situaciones cambiantes. La capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas bajo presión es crucial para liderar en momentos de crisis.

5. Aprende de los errores y mejora constantemente

Nada es más apreciado por los demás que el don de humanidad, vulnerabilidad y saber aceptar los errores. El siguiente paso es colocarse en la posición de eternos aprendices. En ti y de cara a tu equipo, es fundamental fomentar una cultura de aprendizaje y

crecimiento. Por ejemplo, el llevar un registro de las lecciones aprendidas a partir del análisis de los errores y desvíos, así como la implementación de mejoras continuas, son parte del proceso que ayudará a evitar situaciones similares en el futuro.

A modo de “The End” en la versión moderna de “Titanic”, la pregunta "Tú saltas, yo salto, ¿verdad?" que Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) le hace a Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), es una de las mejores definiciones que pueden marcar tu espíritu de liderazgo: tú tomas la delantera, guías y orientas al equipo. Tú saltas. ¿Los demás sólo te siguen, o se convierten en mejores líderes? Ese es el gran sentido final del liderazgo bien entendido.

* Daniel Colombo, es facilitador y máster coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos.

