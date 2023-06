Mujeres 5.0: espejito, espejito, ¿quién es la más bella del mundo?

Las Mujeres 5.0 nos encontramos en continuo cambio, y como no podía ser menos, nuestro cuerpo cambia. Con la menopausia, el metabolismo es más lento, se sube de peso, cambian las formas…por lo cual el esquema corporal, al que se nos habíamos acostumbrado llega, en general, para mortificarnos, la autoestima se resquebraja, la sexualidad se ve comprometida y encima, la ropa no entra!

En talleres con Mujeres 5.0, hemos trabajado muchísimo este aspecto, el cual es fundamental para la mujer en una sociedad marcada por la imagen. ¿Qué sucede con el esquema corporal? ¿Qué significa la Imagen Corporal? En dichos talleres el trabajo con el espejo es muy difícil, mirarse y contar que vemos, qué mujer observamos en ese espejo, que registro de esquema corporal hemos armado en nuestro inconsciente y cual nos refleja. Esa mirada en el espejo dependerá de cada imagen corporal, historia corporal y esquema construido. Está marcada por un estereotipo de cuerpos delgados, sin marcas y muy “marcados”, sin celulitis, estilizados, huesos fuertes y la lista es larga.

Pero la realidad debemos decirla a los cuatro vientos: es que el cuerpo a los 5.0 tiene celulitis y es normal, posee marcas del paso del tiempo y es normal, tiende a subir su peso y perder masa muscular y es esperable, debemos tener bien los niveles de vitamina D pero aunque solo se necesiten 20 minutos al sol, sabemos que tomar demasiado sol hace mal a la piel o simplemente no tenemos tiempo.

Demi Moore, mujer 5.0

Foto: MDZ.

El temón de ver y tener un cuerpo estereotipado y perfecto, traspasando la menopausia no es fácil, no es necesario y no es el tema real. La salud es el tema, un cuerpo sano es el tema y la imagen corporal que construyamos en esta etapa es fundamental. Volviendo a los talleres, el trabajo era pararse frente al espejo delante de las demás Mujeres 5.0 ( Ya habiendo creado un clima de confianza y empatía entre todas ) mirarse en el fijamente, cada parte, a los ojos, a la cara… y contar que veían y cómo se sentían.

Es un ejercicio, que cuando están dadas las condiciones para que se desarrolla sanamente, posibilita trabajar en cada una muchísimos temas personales a partir de ese nuevo cuerpo. Historias de vida, enfermedades, sexualidad, parejas, concepto de belleza, miedos, miedo a no ser vistas ni deseadas. Esa imagen en el espejo refleja un entramado de conflictos sin resolver, que aunque parezca mentira, la menopausia nos invita a resolver.

La buena noticia es que todo se puede elaborar y deconstruir trabajándolo desde, en este caso, desde afuera hacia dentro, hacia el interior. Desde ese cuerpo en el espejo dándole forma, dándole voz para que pueda reelaborar su historia corporal y “amigarla” con la actual. Pero vayamos paso a paso:

¿Qué es la imagen corporal?

Al hablar del espejo, hablamos de imagen. El concepto de imagen hace referencia a la figura, representación, apariencia o semejanza de algo. Por otro lado, corporal, procede del latín corporalis y refiere a lo perteneciente o relativo al cuerpo. Esta noción (cuerpo) está vinculada a aquello tiene extensión limitada y que es perceptible a través de los sentidos. La imagen corporal es un concepto que tiene que ver con la interpretación del cuerpo y de sus posibilidades. suele asociarse a la representación simbólica que una persona hace de su propio cuerpo.

Se trata, por lo tanto, de la manera en que cada sujeto se ve a sí mismo. Está construida en relación a la imagen social, a aspectos culturales, mitos, cánones de belleza. El concepto de imagen corporal fue acuñado en 1935 por el psiquiatra estadounidense Paul Schilder (1886-1940). Consideró a la imagen corporal como un fenómeno biológico- psicológico que cambiaba con el tiempo de acuerdo a las experiencias previas, las enfermedades propias y a la relación con los otros.

“La imagen del cuerpo que nos formamos en nuestra mente, es la apariencia física que le atribuimos a nuestro cuerpo”.

Actualmente se ha ampliado dicha definición, decir que la imagen corporal es una representación mental de la figura corporal, de su tamaño y forma, y la misma está influenciada por factores históricos, afectivos, culturales, sociales, individuales y biológicos

que varían con el tiempo. Este concepto de que la imagen corporal varía en el tiempo, creo que da luz a las Mujeres 5.0. Al observarnos en el espejo, el tema consiste en permitirnos mirar ese cuerpo, reconocerlo nuevamente para poder construir una nueva representación simbólica global del mismo, es decir, en la manera en que se ve y te imagina a si misma.

Por un lago debemos hacernos cargo de un nuevo esquema corporal (el esquema corporal es la idea que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, sus diferentes partes y sobre los movimientos que podemos hacer o no con el). La identificación de nuestro cuerpo puede ser positiva o negativa. Tenemos una imagen positiva de uno mismo cuando la persona tiene su esquema corporal bien integrado, lo percibe de forma adecuada y se siente bien y cómoda con su apariencia. Lo importante es sentirse bien con el propio cuerpo independientemente de si coincide con el ideal establecido por la sociedad o no. El libro de Daniela Rago.

La imagen corporal negativa, por el contrario, se da cuando la persona no se siente a gusto con su aspecto ni consigo misma.

Las Mujeres 5.0 frente a tantos cambios corporales hay veces que no se reconocen a ellas mismas, o no se aceptan. Esto incide en la autoestima, en el aumento de la inseguridad, en la falta de confianza y frustración por no estar a la altura de sus expectativas propias y del entorno. Produce un sentimiento de incomodidad en el mundo real, lo que puede desencadenar en depresión, apatía, aislamiento, pérdida del apetito sexual. Una imagen corporal positiva es muy importante para la felicidad y el bienestar.

Entonces…¿cómo hacemos Las Mujeres 5.0 para elaborar una nueva, sana y que de alguna manera nos haga felices? Para empezar, las invito a estar frente al espejo un rato largo, animarse a “mirar” detenidamente cada parte que las integra, mirar las partes que les gustan de sí mismas y las que no también. En las partes que más les gustan de su propio cuerpo, detenerse a disfrutarlo. En las partes que menos les gustan intentar dejar la excesiva autocrítica que tenemos sobre nosotras las mujeres en general.

A ser bellas se aprende y a aceptarnos también. La belleza anhelada se puede lograr siempre y cuando puedas contestarte las siguientes preguntas:

¿Qué imagen vemos ahora? ¿ Qué imagen tenemos en este momento? Será un ¿que ves cuando te ves?

¿Qué imagen es la que deseamos transmitir? ¿Concuerda con la realidad?

¿En qué punto nos encontramos ahora y hacia dónde queremos ir en relación a nuestro cuerpo.

¿Qué es necesario que debamos analizar , aceptar y luego revalorizar de nuestro cuerpo?

Esto lleva tiempo, audacia y fortaleza, es un ejercicio muy sano. Desear y cambiar la imagen, en una totalidad, no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana. Es un proceso, pero puede ser divertido. Reírnos de nuestras cicatrices, aceptar y poner de moda las arrugas, observarnos la panza, pancita o panzota. Agradecer por cada parte, rincón y extremo de nuestro santuario. Reconocer sus formas , sean las que sean, valorarlas y siempre detenernos en lo que si nos gusta y revalorizar lo que no.

Lo que ves cuando teves… es lo que hará que seas una Mujer 5.0 satisfecha y segura. Daniela Rago.

* Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4