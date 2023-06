Crisis de pareja en los tiempos que corren: "Hay poco espacio para compartir"

La vida de pareja no es fácil de compatibilizar con los tiempos que corren. Más horas de trabajo para poder llegar a fin de mes, muchas preocupaciones y poco tiempo, son algunos de los principales motivos que llevan a la distancia entre dos personas que decidieron encarar un proyecto de vida en conjunto.

Mauricio Girolamo, licenciado en Psicología y especialista en Terapia de Pareja, habló sobre esta situación en MDZ Radio: “No solamente existe la pareja, sino que muchas veces existe la familia también. Padre, madre y los hijos. A veces la realidad es tan desbordante – el trabajo, dedicarse a los hijos, llevarlos a la escuela, los amigos, la vida social, el deporte – que hay muy poco espacio para la pareja. Y si encima hay que trabajar mucho para poder sostener la familia, en una situación económica como la que estamos, lo que veo es que hay muy poco espacio para la pareja”.

“Son muchas horas de trabajo, se encuentran en la casa tarde y hay muy poco espacio para compartir. Entonces a veces tengo que indicar cosas tan sencillas como, escápense para ir a caminar, para tomar un café, para ser más cómplices, divertirse un poco”, aconsejó el especialista en Según Cómo lo Mires.

Y expresó: “El que no considera que la pareja es un lugar de trabajo, no entiende la pareja. Se trata de invertir. Es una sociedad conyugal y en esa sociedad necesitamos invertir tiempo, charlas, dinero. Las parejas al final se desconocen o pelean por cosas de la vida cotidiana”. Además, Girolamo agregó: “Hay un autor que dice que la pareja no está formada por dos sino por tres, que es el ‘vos, yo y nosotros’.

Sobre las principales causas que van desgastando una pareja, señaló que “una de las cosas que más ‘rompe’ es la falta de respeto. Cuando veo parejas de muchos años de duración tiene que ver con una cuestión de respeto por el otro, de la vida, los valores. Otro es la falta de confianza; los celos no son otra cosa que control, que es destructor. Confiar es creer, no hay certezas”.

“Hay dos vertientes de pareja que llegan al consultorio: uno que llega en situación de urgencia, como cuando uno va a la guardia. Es cuando están bien pero aparece algo que desestructura el bienestar (por ejemplo una infidelidad). Los otros llegan por el desgaste, años de ninguneo, de descalificaciones, frialdad, agresiones”, detalló.

Y confirmó que “el segundo cúmulo de pareja, de esas parejas que vienen arrestando el malestar, aproximadamente se separa el 70%: llegan tarde, no hay mucho por hacer”. También reconoció que “hay mucha gente que se está animando a estar sola. Aprender a estar solo implica que no necesito a alguien; quiero y deseo estar con alguien, lo elijo desde un lugar de libertad y no de necesidad”.

Girolamo planteó: “El amor no solo se siente, también se piensa. Lo que nos acerca a una relación de pareja son valores, conceptos, criterios, gustos. Y, mientras más de estos componentes tenemos, mejor nos llevamos”.

Algo importante que el especialista remarcó, es que “del desamor no se vuelve: si de un lado hay desamor, hay que ser responsable y decir ‘no te amo’, tener el valor, las agallas, porque es una persona de darle a la otra persona de elegir estar o no en ese lugar de no ser amada. Esto lo veo mucho en el consultorio, a los hombres les cuesta mucho decir ‘no te amo más’”.