Sancionaron a los kayakistas que se filmaron en un encuentro con ballenas

Paolo Osta (27) y su novia Mariana Gioielli (26) se hicieron virales al compartir en su cuenta de TikTok un encuentro cercano con tres ballenas que lo rodearon mientras navegaban en kayak en Puerto Madryn. En cuestión de días las publicaciones de Paolo alcanzaron más de 3.000.000 de "Me gusta" y los 80.000 comentarios. Hasta Greenpeace utilizó dichas imágenes para concientizar sobre la necesidad de cuidar al mar argentino.

La publicación de Twitter de la ong señala: "Una pareja que se encontraba sobre una tabla de stand up en Puerto Madryn tuvo un hermoso encuentro con ballenas francas australes"

."Estos animales son una de las tantas razones por las cuales debemos proteger el Mar Argentino", expresó Greenpeace en un tweet que fue acompañado por uno de los videos que se viralizaron por TikTok.

Sin embargo, la secuencia en la que se ve a la pareja paseando en kayak por el mar a escasos metros de las ballenas, logrando sorprendentes imágenes, hizo que Prefectura Naval los sancionara.

"En Puerto Madryn hay una ley que prohíbe acercarse a menos de 300 metros de las ballenas. De esto yo me entero porque después de que apareció el video en redes sociales Prefectura me inició un sumario porque claramente no se puede hacer", explicó Paolo en una grabación posterior acerca del episodio que vivió el 31 de agosto de 2022, pero que volvió a compartir en su TikTok el fin de semana pasado.

Cabe destacar que la pareja muestra en el video cómo una de las ballenas emerge y se sumerge sobre la superficie, mientras pasa por debajo de la embarcación aunque sin voltearla. Los protagonistas responden saludándola y con frases cálidas pero en ningún momento intentan tocarla.

La cercanía con el cetáceo es evidente ya que en uno de los videos, se observa que una de las ballenas se acerca sigilosa y a través de las aguas cristalinas logra verse su gigante ojo observándonos con curiosidad. También se escuchan los sonidos y su fuerte respiración en uno de los videos que fue viral, tiene millones de reproducciones y recibió mensajes desde todo el mundo.