La insólita estrategia de un inquilino que no consigue dónde vivir y se hizo viral

Conseguir alquiler es un problema que se hace viral. La batalla de los inquilinos por encontrar un lugar para mudarse que sea accesible, en lo posible a través de dueño directo y con comodidades mínimas parece muy difícil, pero algunos se lo toman con optimismo y humor, como el tiktoker Palmito Música que reversiona canciones para lograrlo.

No es Alejandro Lerner, pero le tomó prestada la melodía del clásico "Volver a empezar" y se lo puede escuchar cantando "pasan los días y no encuentro departamento, y a donde vivo el dueño no me quiere más. En qué lugar encontraré un dueño directo, que no pida garantía para poder alquilar. Poder alquilar y que me alcance el sueldo, poder alquilar, si es monoambiente bueno, ya llamé a mi mamá, le dije vieja creo que me vuelvo porque no... no puedo alquilar".

Palmito se llama Pablo, tiene 27 años, y vive en Mundo, partido de Vicente López. Es inquilino desde hace un año y medio, pero busca un lugar donde mudarse porque el próximo mes el valor del alquiler le aumentará "al doble", según le dijo a MDZ. Le gustaría conseguir monoambiente o departamento dos ambientes en la zona donde está o Florida, Olivos, Saavedra, Núñez o Villa Urquiza.

En otro video, Palmito reversionó a Miranda y la canción Don para insistir en su pedido. "Sigo buscando mi casa, un ph, algún depto para mí. Tengo una cama, un dos plazas y una mesa por ahí (...) Hoy me habló el dueño y me quiso aumentar y yo le dije que no, entonces mejor me voy (...) Si vuelvo de mi mamá y le pongo un colchón ahí, le caigo a cenar y no me voy más, viejita poné milanesas que voy a cenar", dice la letra.





Palmito también le cantó a los más cumbieros: "Escuchame un cachito, me tengo que ir de mi casita...Tal vez pinta un departamentito, un patio para poner una plantita, con una terracita, me tengo que mudar", corea.









Pablo es cantante, músico, productor musical y sesionista. Actualmente se puede escuchar su música en Spotify y trabaja en presentar su proyecto solista a fin de año. "Aprendí a tocar desde chiquito, cuando me regalaron mi primera guitarra a los 11. Desde ahí, si bien trabajé de otras cosas, mi pasión siempre fue la música y sigo en búsqueda de ese sueño constantemente", contó. Por ahora su creatividad quedó a la vista y con su talento encontró una forma divertida y simpática de encontrarle solución a un problema que, en general, genera mucha angustia.