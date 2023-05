Hot Sale: puntos claves a tener en cuenta para una buena compra

Comenzó el Hot Sale 2023, iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En la misma participan una gran cantidad de empresas y marcas con ofertas. En esta oportunidad, el programa contará con una categoría dedicada a los viajes y al turismo. Se desarrollará el 8, 9 y 10 de mayo.

MDZ Radio dialogó con Romina Ríos, integrante de Defensa del Consumidor protectora, quien brindó una serie de recomendaciones para aprovechar dichas ofertas. “En estos eventos masivos es muy común que haya “avivadas”, ya que hay una difusión muy grande. Son empresas que poseen su mayor canal de venta de forma online, se paga mucho por publicidad en redes sociales. Esto provoca que mucha gente, con el afán de querer aprovechar las ofertas, se dirija a la primera publicidad que ve y esta muchas veces no está ligada al Hot Sale o a la página oficial”, añadió.

Dónde buscar los productos

La especialista aconsejó que para comenzar a buscar las ofertas, se debe ingresar directamente a la página oficial, con el objetivo de no caer en el engaño. “Allí podemos buscar el producto que queremos, manteniendo siempre el mismo canal y plataforma, sin hacer tratativas por privado por WhatsApp, ni hacer transferencias a cuentas particulares”, añadió.

Cuotas y ofertas

“Muchas veces se publica un precio de un producto que promete cuotas sin interés. Lo que sucede es que cambian las características de la venta (precio, cuotas) de la parte de la ventana principal que se muestra el producto a cuando lo seleccionaste”, describió.

Cuando se está avanzando en la compra, es recomendable ir calculando de acuerdo al precio que tiene el producto y sus formas de pago. ”En este Hot Sale los comercios fueron más reticentes a poner muchas cuotas, hay algunos de 12 cuotas, los menos, sobre todo los que tienen valores muy altos, los productos o los servicios que se contratan. Pero mucha atención con eso, porque las cuotas sí tienen que aclarar si es con o sin interés. Así que antes de hacer la aprobación de la operación, se debe controlar el precio oficial regular y el precio una vez que yo ingreso la tarjeta de crédito”, advirtió.

Comprobante de compra

Generalmente, lo que se brinda al consumidor es una orden de compra, o de petición del producto. “Las empresas que no son serias muchas veces lo que hacen es cancelar la operación al otro día o una semana después, muchas veces uno está confiado que el producto ya está comprado. En el correo electrónico personal se debe tener la factura de la compra realizada, en la que tiene que tener especificado el producto que pediste, y la forma de pago. Antes de la factura te deben enviar el número del pedido, que especifica el plazo de entrega".

Una vez que ya se emite la factura, la especialista indicó que el comercio tiene la obligación de efectuar la entrega del producto, con el precio y las condiciones que se especificaron.

Envío

“Se debe tener en cuenta, antes de confirmar la operación, si el envío está incluido o no; si lo puedo elegir yo o me lo impone el vendedor. Hay empresas que funcionan muy bien en Buenos Aires, pero trabajan pésimo en otras provincias y no cumplen con los tiempos de entrega, y llegan los productos rotos o dañados”, remarcó.

¿Me puedo arrepentir de la compra?

Según indicó Ríos, el consumidor tiene derecho al arrepentimiento. "No puede ser cancelado bajo ningún pretexto. La ley establece que no necesitas indicar el motivo, si se tiene que hacer dentro del plazo de 10 días, desde que realizaste la compra o recibiste el producto", agregó.

“Desde que hiciste la operación y no te mandan el producto, ya podés hacer ejercer el derecho de arrepentimiento. Si el producto viene en viaje, lo espero. Una vez que llegue, firmo el remito de que no lo voy a recibir y ese producto vuelve al vendedor. Yo no tengo que acarrear con ningún costo. Por el contrario, si lo recibo y me arrepiento porque lo veo que es más chico, más grande, que no me gusta, etcétera, también vuelvo a enviarlo. No necesito tener ningún motivo dentro de los diez días desde que lo he recibido y se lo vuelvo a enviar. El vendedor tiene que hacer esa anulación de la compra y reintegrarme el dinero en el medio de pago que yo haya realizado”, añadió.

Medios de pago

La especialista remarcó que mientras la compra se haga en la cuenta oficial del comercio y esté especificado el CUIT junto con la titularidad, no se debería tener ningún problema con cualquier medio de pago. “En caso de tener problemas se corrobora la titularidad de la empresa, la cual tiene que hacer la devolución del dinero. También se pueden aplicar multas por la demora”, explicó.