El empresario mendocino que estuvo con el papa Francisco en Roma

Joaquín Barbera, gerente general de Grupo Broda, participó del congreso titulado De Jorge a Francisco, de Argentina al mundo, liderado por el papa Francisco. El encuentro fue organizado por el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), una Asociación Civil que tiene como misión promover el entendimiento de los hombres de fe, fomentar el diálogo y la convivencia pacífica. Tuvo lugar en Roma los días 4 y 5 de mayo, y contó con la presencia de más de 100 referentes nacionales e internacionales provenientes del ámbito de la religión, la política, la justicia, el arte, la economía y la educación.

El evento, en el marco de los 10 años del pontífice, se desarrolló en el salón del Palacio Apostólico del Vaticano. El Congreso fue moderado por el sacerdote Guillermo Marco, ex vocero del entonces cardenal Jorge Bergoglio; el rabino Daniel Goldman, de la Comunidad Bet Et; y el dirigente musulmán Omar Abboud, ex secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina. La jornada se centró en el debate sobre tres ejes principales: ambiente, trabajo y educación.

Entre los asistentes se destacaron la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva; el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina Ricardo Lorenzetti; el excanciller Argentino y actual presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Adalberto Rodríguez Giavarini; el cardenal español Miguel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo del Diálogo Interreligioso; la exministra de Desarrollo Social de la Nación Argentina, Carolina Stanley; el legislador porteño, Claudio Romero; y el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis; el director de asuntos institucionales de IDI, Andrés Prieto Fassano; y los empresarios Eduardo Eurnekian, Tomás Karagozian y Ricardo Fernández Nuñez.

Una vez finalizado el debate, el Papa procedió a agradecer a las figuras que participaron y presentó a León Gieco quien emocionó a la audiencia al cantar “Solo le pido a Dios”, una canción solicitada personalmente por el pontífice por considerarla una oración universal para pedir por el país y por el mundo. Para finalizar, se llevó a cabo una plantación de un olivo junto al presidente de la Gobernación Cardenal, Fernando Vergáz Alzaga, en conmemoración del plantado por Francisco en la Plaza de Mayo en el año 2000.

Grupo Broda fue la única empresa mendocina invitada. Gracias a su arduo trabajo como compañía de triple impacto global que invierte, desarrolla y gestiona modelos de negocios sostenibles, logran posicionar a la provincia cada vez más.

Esta es una de las empresas destacadas por la Asociación de Ejecutivos de la provincia de Mendoza. Cuenta con un capital humano de más de 300 personas y se desempeña en distintas unidades de negocio que son atravesadas por dos ejes, que definen la forma de hacer las cosas en Broda: la innovación y la sustentabilidad. Sus verticales de inversión son: gastronomía, gestión integral de eventos, retail, financial services, facility management, real estate fund, desarrollos inmobiliarios y fitofármacos.

Actualmente el grupo cuenta con 8 restaurantes en la ciudad de Mendoza, entre los cuáles se encuentra La Marchigiana, con más de 70 años en el rubro ofreciendo gastronomía italiana.