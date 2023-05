Boom de chilenos: la postura de un sector empresario que lleva calma a los mendocinos

Durante las últimas semanas se pudo observar un fenómeno que se repite casi todos los viernes: el ingreso masivo de chilenos a través del Paso Cristo Redentor que arriban seducidos por los precios de los productos que se encuentran en los supermercados y mayoristas de Mendoza.

Este fin de semana fue especial ya que se pudo observar el colapso total de los mayoristas de la provincia y hasta este lunes se registraron filas de autos en la puerta de los mismos para realizar compras.

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) de Mendoza expresaron su postura al respecto, ya que otros sectores empresarios se mostraron preocupados por este boom chileno en la provincia.

Así se stockean los chilenos que llegan a Mendoza los fines de semana.

"Lo tomamos como algo bueno, algo positivo. Tengamos un poco de memoria, hace años nosotros hacíamos 10 kilómetros de fila para cruzar y acá los comercios cerraban. Ahora es al revés y hay que aprovechar por las ventas", comentó a MDZ Adrian Alín, titular de la entidad.

"Hay que estar tranquilos porque esto no va a generar inflación. Esto es bueno para el mercado interno, realmente genera más trabajo en los supermercados, por ejemplo en el caso de los repositores, será una buena oportunidad", agregó Alín.

Además, rescató que Mendoza está preparada para la llegada de chilenos en cuanto a hoteles y gastronomía. "Se motoriza la llegada por las comodidades de la provincia. Lo que compran en general son comestibles, pero también en los locales del centro hay movimiento porque buscan zapatos, perfumería. Es bueno para todos".

Durante el día sábado, mientras los mayoristas se colapsaban, algunos empresarios reconocieron a MDZ que "hay que aprovechar estos momento" porque podrían haber medidas del lado chileno o que las contingencias climáticas de un momento a otro podrían complicar todo. Sin embargo, desde la Cecitys no creen que eso suceda.

"Nosotros cuando era al revés y acá cerraban negocios no tomamos medidas. No creo que Chile tome alguna medida de frontera, salvo si se genera una importación clandestina que acá no la hay. No habrá medidas, pero tampoco tiene que haber chilenos que se lleven el baúl lleno de un sólo producto y en una enorme cantidad. Estamos hablando de un mercado acotado en cuanto a los que viajan y se llevan cosas", sostuvo el empresario.

Y por último insistió con que los comercios de la provincia, que son visitados todos los fines de semana, tienen que recibir a estos turistas en buenas condiciones y con más empleados para poder brindar un buen servicio.