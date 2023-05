Los argentinos Hernán Díaz y Rodrigo Abd se llevaron dos premios Pulitzer

El escritor Hernán Díaz y el fotógrafo Rodrigo Abd fueron los argentinos reconocidos con el Premio Pulitzer, galardón que se otorga por logros en la prensa escrita, en la literatura y en la composición musical. Díaz recibió su premio por la obra "Fortuna", una novela de ficción que aborda cuestiones sociales, mientras que Abd fue premiado junto a su equipo de Associated Press (AP) por su trabajo de fotografía durante la Guerra de Ucrania.

El autor que recibió el Premio Pulitzer se formó en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Londres y Nueva York.(Foto: Télam)

Considerado como uno de los mejores libros del año por "The New York Times" y la prestigiosa revista "The New Yorker", el libro aborda las problemáticas surgidas por el capitalismo en cuanto a las clases sociales y el lugar que ocupó el dinero en la Nueva York de principios del siglo XX. El autor ya había sido finalista al Pulitzer en 2020, por su obra "A lo lejos".

Hernán Díaz es un nacido en esta tierra en 1973, que debió radicarse en Suecia tras el golpe de estado de 1976, y volvió ya en democracia para estudiar Literatura en la Universidad de Buenos Aires. Consiguió una beca en el King's College de Londres para realizar una maestría en Artes, obtuvo la posibilidad de realizar un doctorado en Filosofía en la Universidad de Nueva York y hoy da clases en la Universidad de Columbia.

El Premio Pulitzer, entregado por la misma entidad donde imparte clases Hernán Díaz, premio a la AP por quince fotos tomadas por Rodrigo Abd, Bernat Armangue, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Vadim Ghirda, David Goldman y Emilio Morenatti. La categoría por la que fueron premiados fue "Breaking News Photografy", traducido al español como "fotografía de noticias de última hora" y la misma AP fue premiada también por su el servicio público que dieron Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko y ori Hinnant.

El trabajo de fotogafía realizado por Abd ya había sido reconocido por la Fundación Gabo.(Foto: Instagram/@abdrodrigo)

Rodrigo Abd ya había sido reconocido, por este mismo trabajo, con el Premio Gabo, instituido por la Fundación Gabo para galardonar al periodismo iberoamericano. El mismo, se rige por lo que inspiraron los ideales y la obra de Gabriel García Márquez, y se lo considera como el premio más importante en Latinoamérica, Portugal y España.