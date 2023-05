Día de la Masturbación: diez aspectos poco conocidos de esta práctica sexual

El 7 de mayo de 1995, la ex secretaria de Salud del por entonces presidente norteamericano Bill Clinton, Joycelyn Elders, afirmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el autoplacer y descubrimiento sexual “debería ser enseñado en las escuelas”. Tras su intervención enmarcada en los actos que organizaba la ONU contra el Sida, dio lugar a la instauración del Día Mundial de la Masturbación.

Y aunque el discurso de Elders sumado a otras posturas en favor a la educación sexual en escuelas le valió su expulsión de la administración Clinton, sus palabras no fueron olvidadas y la fecha instaurada permite analizar los beneficios de esta práctica que, en algunos ámbitos, sigue siendo un tema del cual no se habla abiertamente.

Para la sexóloga y psicóloga Carolina Meloni, con el crecimiento de la difusión de información a través de redes sociales y medios masivos de comunicación, “la masturbación, como toda práctica sexual ha comenzado a ser paulatinamente menos tabú”. “Sin embargo, como toda conducta que comienza a visibilizarse para ´naturalizarse´, también comienza a normatizarse y tomarse como una exigencia de funcionamiento. Es decir, o bien se silencia, o bien se exige”, señaló en diálogo con MDZ.

Por su parte, para la sexóloga Lola Rueda, la masturbación “es un disparador de fantasías sexuales muy importante para el momento autoerótico y para el momento de estar con una pareja o con un otro, una otra”. Aun así, enfatizó que muchas personas nunca se masturbaron por pudor.

Junto a Meloni y Correa recorremos diez aspectos poco conocidos sobre esta práctica sexual.

1- La masturbación y la ESI

La sexóloga Carolina Meloni comentó que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) no trata el tema de la masturbación explícitamente. “De hecho, poco se habla en el contenido de sus propuestas el trabajo sobre prácticas sexuales. Podemos inferir que considerando el eje ´Cuidar el cuerpo y la salud´, así como el de ´Valorar la afectividad´, podríamos fomentar medidas de cuidado y de aceptación de nuestro cuerpo y sus funciones, incluyendo emociones como el placer (sexual). Pero de forma muy indirecta, y dejando abierta la libre interpretación de la misma”, subrayó.

2- La masturbación y las relaciones sexuales

Meloni, quien analiza la salud sexual libre y diversa desde una perspectiva no binaria, señaló “quienes se masturban -de la forma que mejor les resulte, con los recursos a los que tengan acceso, utilizando las herramientas que puedan, estimulando la parte del cuerpo que más placer les otorgue- tienen la posibilidad de identificar su sensorialidad, de conocer algunas respuestas corporales, hacer un mapeo personal de su erotismo y reconocer lo que le molesta o incomoda. Eso es mucha información”.

“Conocer el propio cuerpo y su respuesta, obtener placer del mismo e identificar malestares siempre es un buen plan. Pero nada es garantía de que lo que haga a solas pueda replicarse con el estímulo (más ansiógeno) de la mirada de otra persona”, analizó. Para la sexóloga Carolina Meloni, la masturbación da la "posibilidad de identificar la sensorialidad y conocer las propias respuestas corporales". Foto: melonisexologa.com

3- La masturbación y la frustración

Quienes buscan las mismas sensaciones en la masturbación y en el acto sexual, “en general, suelen frustrarse y quizás sentir la frustración de su partenaire sexual. Pero no por el hecho de no encontrar placer en el encuentro per se, sino por la presión social respecto del deber de compartir el disfrute de la práctica sexual con alguien más”, explicó la sexóloga.

“Cada quien conecta con el placer como puede, con quien puede, en los tiempos que puede y con las prácticas que puede. Nada de lo que podemos y no podemos en el ámbito sexual (siempre que sea consentido y/o consensuado entre personas adultas) está mal. Y siempre tenemos que tener presente que la sexualidad compartida se construye compartiendo, no es algo que se da por sí solo ni se aprende a solas”, comentó.

4- La masturbación y los jóvenes

“A partir de la “generación X”, con la masificación de la información y el acceso a saberes más amplios, hay una creciente aceptación de la masturbación como una práctica potencialmente placentera que no debería avergonzar. Generaciones previas suelen tener el peso del estigma de la masturbación como sinónimo de ausencia de coito, juventud inexperta, desesperación e impericia en el sexo”, analizó Meloni. En residencias de adultos mayores, la masturbación es un complemento que ayuda a vencer la ansiedad y la angustia. Foto: Shutterstock

5- La masturbación y los adultos mayores

Por su parte, la sexóloga Lola Rueda hizo hincapié en un tema que no suele ser abordado y que es importante. “La masturbación en la tercera y cuarta edad es un tema del cual no se habla. Hay muchas residencias donde viven adultos mayores o personas que viven solas o que ya no tienen pareja, donde la masturbación es un complemento que ayuda a vencer la ansiedad y la angustia. Es una práctica que se da en personas que tuvieron vida sexual activa en épocas anteriores, y que por ahí en este momento no tienen una parea y quieren continuar sintiendo ese tipo de placer”.

6- La masturbación y las fantasías sexuales

Rueda enumeró también los beneficios para la salud que conlleva esta práctica utilizada para la búsqueda del placer. “La masturbación, tanto masculina como femenina, ayuda con los dolores de cabeza y con el insomnio, dispara muchas sustancias químicas como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, que dan una sensación de bienestar”, detalló.

“También es un gran disparador de fantasías. Digo esto porque mucha gente adulta que no se ha masturbado nunca, tampoco tienen fantasías sexuales en el momento de desarrollar su vida sexual adulta. Estos casos están muy marcados en muchas mujeres, por una cuestión de educación, de religión, y de cultura”, señaló Lola Rueda. “La masturbación en la mujer es muy importante”, enfatizó la sexóloga Lola Rueda.

7 – La masturbación y el preservativo

La sexóloga comentó que “en los varones se sugiere masturbarse las primeras veces con preservativo, para acostumbrarse a sentirlo puesto y el día de mañana, al tener una relación sexual con otra persona no quejarse de molestias. “Esto de no siento lo mismo, me molesta y todas estas cuestiones que conlleva a negarse a usar preservativo, lamentablemente sigue ocurriendo hoy en día”, explicó Rueda.

8 – La masturbación y el paso del tiempo

“La masturbación en la mujer es muy importante”, enfatizó Rueda. “Suele hacerse el chiste que en la escuela nos enseñan dónde están todos los ríos de Europa y no donde queda el clítoris”, ironizó.

“Es muy importante esta práctica para guiar en su primera y futuras relaciones sexuales a distintos compañeros o compañeras para hacerse saber qué tipo de fricción, fantasía, posición, forma y tipo de presión le gusta. Algo que, por supuesto, con el paso del tiempo puede ir cambiando”, comentó. La sexóloga Lola Rueda señaló que muchas parejas sienten culpa al masturbarse cuando están en una relación estable. Foto: Facebook

9 - La masturbación y la culpa

Según la sexóloga, muchas personas cuando están en pareja o tienen compañeros o compañeras sexuales dejan de masturbarse. “Es importante señalar que muchas parejas sienten culpa en tener esta práctica cuando están en una relación estable. Pero en realidad es una gran posibilidad. En una pareja que se lleva bien pero ambos tienen diferencias en la frecuencia sexual, la masturbación es una manera de poder complementar eso. También cuando las parejas están a distancia o viajan seguido. No hay que justificarse ni es ningún tipo de traición. Tampoco significa que algo no esté bien en la pareja”, señaló Rueda.

10- La masturbación y los orgasmos

Lola Rueda además marcó como un aspecto interesante hablar de las experiencias que a cada quien le produce la masturbación, las relaciones sexuales y los orgasmos. “Existen los que llamamos orgasmos sublimados u orgasmos sustitutivos, que no son del orden genital. Por ejemplo, alguien mete un gol en un partido de fútbol y eso le puede disparar una cantidad de serotonina, dopamina, exactamente igual que lo que sentiría con un orgasmo. Mucha gente, quizás no tiene tantos encuentros sexuales, pero realiza actividades que le producen sensaciones orgásmicas. Y puede ser la misma sensación de un pico de un estímulo muy agradable que no tiene nada que ver con la actividad sexual”.

“Después tenemos la masturbación en tándem que es en una relación sexual con otra persona pero sin penetración. Puede llegar a ser con miradas, con caricias, y que se llegue a un orgasmo en el caso que lo deseen pero sin que haya penetración. Y por otro lado está en la masturbación los orgasmos de pico y los de valle. Muchas mujeres refieren que no sienten lo que conocemos como orgasmo de pico, que es el más popular. A veces recorren muchos consultorios médicos creyendo que eso sería una anorgasmia y simplemente es otro tipo de orgasmo porque no es que no hay excitación sexual. La tienen, pero está como desplegada en todo el cuerpo”, precisó Rueda.