Cuáles son las drogas que usan los diferentes estratos sociales de Argentina

Las drogas son una problemática que afecta a todas las clases sociales, sin embargo, hay una diferencia en el consumo de las mismas que es causado por la situación económica de cada persona, según comentó a MDZ Sergio Saracco, presidente Asociación Toxicológica Argentina.

En Argentina, existen tanto drogas legales como ilegales que pueden causar daños en el cuerpo humano. Las drogas legales son aquellas aceptadas socialmente, como el tabaco, el alcohol, los fármacos y algunos solventes industriales. A pesar de que su uso puede estar regulado y controlado, el abuso de estas sustancias puede generar adicciones y graves consecuencias para la salud.

En el caso de las drogas ilegales, es importante destacar que, según sus efectos en el organismo, pueden ser clasificadas como estimulantes, depresivas, narcóticas o alucinógenas.

Las drogas ilegales se clasifican según los efectos en el organismo

Las sustancias estimulantes, como la cocaína y las anfetaminas, generan un aumento en la alerta, la euforia, el pulso cardíaco y la presión sanguínea, así como insomnio e inapetencia. Aquellas estimulantes incluyen sustancias como la cocaína y las anfetaminas. Mientras que las que generan cuadros depresivos se pueden encontrar la heroína y algunos tranquilizantes.

Las drogas narcóticas, como el opio y la morfina, generan euforia, mareo, disminución del ritmo respiratorio y náuseas. Por último, se encuentran las drogas narcóticas, como el opio y la morfina, y las alucinógenas, como las LSD y los hongos.

Saracco comentó que a la hora de hablar de drogas, es importante considerar tanto su aspecto comercial como el tipo de sustancia que se va a consumir. "El mercado de drogas se mueve en función del nivel socioeconómico de los consumidores y de las sustancias que se ofertan en él", aseguró.

Bajo esta premisa, el experto comentó que las personas de los recursos más bajos recurren al consumo de solventes o inhalantes: "Lo que conocíamos como los cementos de contacto, nafta o demás que se inhalan de una bolsa, de un tarro o de un trapo".

"Este tipo de drogas genera un efecto depresor en el sistema nervioso central como la borrachera y también con todos los efectos propios que tiene un hidrocarburo, es decir, que daña rápidamente el sistema nervioso central y periférico", agregó.

No obstante, las personas con un nivel económico bajo también pueden conseguir las drogas consumidas por la clase media. "Al haber una mayor oferta cae el precio. Hoy la cocaína y la marihuana son más accesibles y a un muy bajo precio, entonces eso hace que ya no haya diferencias de niveles socioeconómicos".

"Luego hay otras drogas que por su diseño tienen que ser importadas y eso las hace más caras. Acá la producción de marihuana y cocaína es regional, en cambio, las drogas de diseño vienen de países asiáticos, eso las encarece. Algo similar ocurre con la cocaína en Europa", comentó.

"Debido a que deben ser importadas, las drogas de diseño son de un costo mayor, como por ejemplo las metanfetaminas que pueden ser éxtasis, superman o demás drogas de diseño", explicó.

Cuál es el precio de las drogas

Para conocer el precio de algunas de estas drogas, MDZ se contactó con algunos "dealers" y consumidores que comentaron sobre precios y lo que les genera consumirlas.

La mayoría de los entrevistados aseguró que el precio de la droga "va a ser más barato cuanto más compres, como si fuera un mayorista".

"La marihuana es muy particular y depende de la época del año. En la época de cosecha (abril, mayo y junio) los precios bajan, mientras que a fin de años, donde ya hay menos marihuana y más fiestas, el precio sube. Actualmente, un gramo de marihuana cuesta entre $2.000 y $3.000 pesos. Un cigarrillo te sale de $800 a $1000. Un frasco de 20 gramos te sale cuarenta lucas", comentó uno de los entrevistados. La marihuana suele venderse en bolsitas

En el caso de la cocaína, esta se suele vender por gramo y "se tiene que picar, generalmente se hace con un encendedor hasta que quede bien molido. Si no está molido, tarda más en hacer efecto", explicó otro encuestado. También es posible comprar dosis menores, (0,3 gramos) que se pueden encontrar a $2.500. A diferencia de la marihuana, el encuestado aseguró que la cocaína es mucho más adictiva: "Todo el tiempo te pide más, al revés de las otras drogas. Vos te fumás un faso y no vas a querer volver a fumar porque ya estás 're loco', porque ya te dio sueño, porque ya está. La cocaína es lo contrario. Mientras más tomás, más querés. Porque te dejan insatisfecho todo el tiempo, te deja manija.

"Hay chavones que terminan robando el electrodoméstico a la madre, entendés para porque se quedan sin un mango y quieren seguir tomando", comentó un consumidor.

Otro consumidor explicó que la cocaína le produce: excitación, energía, positividad, alegría y mareos. "Generalmente, yo me tomo como unos caramelos y voy comiendo, depende de la noche, si como me voy sintiendo y después al otro día también me duele un poco la mandíbula y un toque de mal pegue por ahí", explicó. La "pasti" es utilizada en fiestas electrónicas

Por otro lado, la "pasti" que se consume en las fiestas electrónicas tienen precios más altos que las drogas ya nombradas, con un valor inicial de $6.000.

"Si la pasti es buena, te produce mucha euforia, muchas ganas de moverte. Te hace dar calor por lo que te movés, te suben las palpitaciones, transpiras", comentó un consumidor que aseguró no sentir una adicción a este tipo de drogas.

En cuanto a hongos, se pueden conseguir desde los $2.500 y los ácidos lisérgicos (LSD) $1500 y $2.000.