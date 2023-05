Así retrataron los diarios del mundo la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III de Reino Unido tuvo una amplia cobertura de los principales medios de comunicación internacionales, en especial de los portales de los diarios británicos, abocados a describir cada detalle de la ceremonia.

El histórico acontecimiento, que no se daba desde hacía 70 años en la monarquía británica, encabeza las portadas de los portales informativos de todo el mundo.

Los periódicos The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The Herald, y hasta el amarillista The Sun le dio amplia cobertura a la coronación de Carlos III de Reino Unido que inició este sábado por la mañana pero que se extenderá por tres días. También la BBC de Londres, en sus diferentes versiones para la comunidad internacional.

Los portales mostraron en especial las fotografías de Carlos III y Camila luciendo sus respectivas coronas y saludando desde el balcón del Palacio de Buckingham.

Las imágenes de la coronación de Carlos III de Reino Unido ocupó los portale británicos este sábado.

También los diarios norteamericanos The Washington Post y New Yortk Times encabezan sus portales con la Coronación de Carlos III de Reino Unido y Camila, pero también le dedican su espacio a los hijos de Lady Di, William y Harry, quienes no interactuaron con su padre durante la coronación.

Lo mismo hicieron otros periódicos internacionales como El País o La Vanguardia de España, o el News o el Bild de Alemania.

Los diarios españoles y alemanes hicieron hincapié en los hijos de Carlos III y Lady Di, William y Harry.

Otro de los títulos que da vuelta al mundo es el detalle en el look de Kate Midleton, la esposa de William, heredero al trono, que aludió a Lady Di.

Asimismo, muchos portales y señales televisivas levantaron la transmisión en directo de la ceremonia, que también fue reflejada a través de las redes sociales de The Royal Family.