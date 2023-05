Un correo y el pago de una infracción de tránsito: así funciona la peligrosa y nueva estafa que circula en Mendoza

Desde el Gobierno de Mendoza advirtieron por una nueva modalidad de estafa que se puso de moda en los últimos días en la provincia y que ya le trajo dolores de cabeza a varias personas. Se trata de un correo que llega a la casilla de los danminificados, donde se piden datos bancarios para así pagar una multa por una infracción de tránsito. Es todo mentira.

El fraude se da a través de un correo electrónico que permite robar datos personales y bancarios y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza buscan alertar sobre este peligroso accionar de los delincuentes. "La víctima recibe un correo electrónico que solicita, por ejemplo, el pago de una infracción de tránsito, y desde allí, los delincuentes acceden a datos personales o de cuentas bancarias", precisaron fuentes del Gobierno.

Para no caer en este fraude, los especialistas aconsejan no ingresar a ningún link que puede llegar a figurar en el correo sospechoso, ni entregar dinero. También es importante no responder el email y avisar inmediatamente a las autoridades.

A través del correo electrónico estafan a los mendocinos.

Otra estafa típica es la que se realiza por pactar la compra o venta de objetos a través de la red social Facebook. Se recomienda evitar realizar este tipo de transacciones para no sufrir ningún ilícito. Además, nunca hay que comprar elementos en comercios no autorizados y sospechar si el precio de venta está por debajo del valor de mercado.