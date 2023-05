El penoso número de personas que viven en condiciones de hacinamiento crítico

Se entiende por hacinamiento cuando un espacio habitable tiene una densidad de población que supera la capacidad para albergar a sus residentes de manera adecuada y cómoda. En la Argentina, esa condición de vulnerabilidad social afecta a 1,2 millones de personas, el 2,2% de los hogares del país, dejando al descubierto la importante deuda del Estado en materia de infraestructura en un contexto general donde la pobreza afecta al 39,2% de la población.

Los datos se desprenden del último informe del Indec sobre indicadores de condiciones de vida, que refleja que el 97,8% de los hogares, que alberga al 95,9% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico y en los que entre lo que no tienen hacinamiento crítico, en el 84,9% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,9% habitan de 2 a 3 personas por cuarto.

Según el INDEC, los hogares en cuestión son aquellos en los que conviven más de tres personas por cuarto, alcanza al 4,1% de las personas en 217.000 hogares y a 1.202.000 habitantes, en los 31 aglomerados que alcanza el relevamiento estadístico realizado sobre el filo del 2022.

Condiciones de vida según ingresos. Fuente: INDEC

La calidad en la construcción es otro de los factores que determinan las condiciones de vivienda. En ese sentido, el estudio indica que el 81,6% de los hogares y el 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente, mientras que un 6,5% son insuficiente y el 12,0% lo hace en casas de calidad parcialmente insuficiente en sus materiales.

Dime dónde vives y te diré cómo vives

También la localización de las unidades habitacionales es determinante a la hora de considerar el estatus y las condiciones de vida de las familias. De acuerdo con el relevamiento del INDEC, el 4,1% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales, otro 6,5% lo hace en un casa localizada en zonas inundables, mientras que el 95,9% de las viviendas está en zonas alejadas de basurales mientras que el 93,5% de los hogares habita en zonas no inundables (en los últimos 12 meses).

Las cifras forman parte del informe sobre "Indicadores de condiciones de vida de los hogares" difundido en las últimas horas por el INDEC, que se corresponde con el segundo semestre del año pasado.

El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registra que el 94,2% de los hogares (92,5% de las personas) habita en viviendas que poseen baño con descarga de agua, el 5,8% de los hogares no lo tiene y alcanza al 7,5% de las personas de los conglomerados analizados.

Servicios básicos e imprescindibles

En materia de servicios el 97,7% de los hogares, que alberga al 97,4% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda.

Un 88,5% de los hogares accede al agua a través de la red pública el 8,9% por perforación con bomba a motor y el el 2,3% la tiene fuera de la vivienda.

Las estadísticas del INDEC señalan que 90,1% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 68,5% accede a la de gas natural y el 73,3%, a la de cloacas.

De esas cifras surge, finalmente, que el 9,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 31,5% no dispone de gas de red y el 26,7% carece de conexión a las redes cloacales.