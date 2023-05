Qué idiomas deberías aprender según tu personaje de Star Wars favorito

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo, por el parecido fonético en inglés de la fecha: May 4th con la icónica frase "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe). Este juego de palabras es solamente uno de los muchos nexos de la saga con los idiomas, ya que el huttés, ewokés o el aurebesh —inventados para las películas— están inspirados en lenguas reales como el quechua, el tibetano, el nepalí y el finés.

La saga, estrenada en 1977, fue comprada en 2012 por Disney y actualmente ha generado cerca de 7 mil millones de dólares anuales por la venta de juguetes, ropa, videojuegos, películas y series, pues muchas personas siguen sumándose a la fuerza.

La plataforma para aprender idiomas, Duolingo, invitó a elegir un personaje de Star Wars, ya sea que te sepas de memoria las películas o que apenas conozcas a alguno de ellos, y te recomienda un idioma para aprender.

C-3PO

Foto: Shutterstock

Quienes eligieron a este neurótico robot, que es capaz de dominar más de 6 millones de idiomas y formas de comunicación, deberán aprender alemán. Puesto que este robot está inspirado en la película Metrópolis de 1927, dirigida por Fritz Lang, una de las cintas más importantes del expresionismo alemán.

Han Solo

Foto: Captura de Pantalla

Interpretado por Harrison Ford, es uno de los protagonistas de la saga. Quienes lo eligen se sienten mejor con lo clásico, por lo que se recomienda tomar lecciones de inglés.

Leia

El personaje en cuestión exhibe un carácter de líder rebelde y experimenta amores que trascienden cualquier época, lo que posiblemente resulte atractivo para aquellos interesados en iniciar lecciones de francés. Es posible que no se sepa que los peinados del personaje revolucionario están inspirados en la comunidad Hopi del norte de México, y aunque en un principio no convencían a Carrie Fisher, finalmente se convirtieron en la insignia del personaje. Es relevante destacar que se trata de uno de los pocos personajes femeninos en la historia, y su papel se diferenciaba del de otras mujeres de la época por su liderazgo.

Ewoks

Los pequeños seres con aspecto de ositos de peluche mencionados poseen un idioma peculiar que se basa en varias lenguas, entre ellas el nepalí. Si se ha elegido a estos personajes, se recomienda probar con una lengua de la misma región, como el hindi. India es uno de los países en los que se habla nepalí, y también es reconocida por su importante cultura espiritual que valora enormemente la naturaleza, una característica que comparte con los ewoks.

Darth Vader

Darth Vader es uno de los personajes más importantes

El interés en el lado oscuro de la fuerza, así como en la historia detrás de su cambio y en cosas que se alejan de lo convencional, sugiere que se podrían disfrutar de las lecciones de finés, la lengua oficial de Finlandia. Cabe destacar que esta lengua sirvió de inspiración para el lenguaje de los huttés que habla Jabba el Hutt, así como para la lengua que habla Watto en el Episodio I, quien era dueño de Anakin Skywalker en ese entonces.

Padmé Amidala

Si se ha elegido al amor verdadero de Anakin/Vader, es probable que se tenga interés en aprender una lengua milenaria como el chino. Además, algunos de los trajes del personaje están inspirados en los trajes de la realeza tradicional de Mongolia, un imperio nómada que abarcó territorios de China, Mesopotamia, la India y Rusia, y que más tarde se convirtió en parte de China hasta su independencia en 1921. El atuendo y el maquillaje de esta princesa son notables por su belleza, mientras que su personaje demuestra gran poder en situaciones adversas sin perder su dulzura y su búsqueda de la paz.

Yoda

Yoda es uno de los jedi más poderosos

Foto: Shutterstock

La elección de un personaje tan legendario sugiere la posibilidad de que se tenga interés en aprender latín, una lengua tan antigua como el maestro Jedi, y que ha sobrevivido al tiempo. Cabe destacar que esta lengua emplea el anástrofe, una figura lingüística que altera el orden de las palabras, al igual que el personaje en cuestión. Aunque no sea una lengua muy común, es importante recordar que "imposible nada es", y que aunque puede resultar difícil, se pueden lograr muchas cosas.

Jar Jar Binks

Se considera que uno de los personajes más odiados en la historia del cine es el elegido, lo que sugiere que posiblemente no se busque aprender un idioma común, pero sí una lengua con un toque divertido, como el portugués. Jar Jar fue un personaje muy criticado por los fanáticos de la saga, ya que se consideraba que no aportaba a la trama y que su acento era una caricaturización. Sin embargo, en el doblaje de las películas, el personaje tiene algunas construcciones de frases que se asemejan al portugués.

Porg

Si el personaje favorito es la adorable criatura alada mencionada, es posible que se tenga interés en el término aegyo, un concepto coreano que se refiere a la ternura y lo adorable, como los porgs. Por lo tanto, se podría considerar aprender este idioma que ha aumentado en popularidad y que cuenta con una cultura que valora las acciones o personajes que producen ternura, al igual que estas criaturas que fueron creadas para ocultar a los frailecillos que aparecían en algunas escenas de Star Wars grabadas en Irlanda.