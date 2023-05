Un día deje de fumar y ya pasaron 12 años

Todo comenzó en la época invernal del 2011; una gripe fuerte fue el puntapié inicial que dio paso a celebrar un nuevo cumpleaños: el de mis pulmones. Desde el año 1987, teniendo 17 años, comencé a fumar; esas decisiones de adolescente, para sentirse más grande o para estar en sintonía con los demás en el boliche o en el grupito de amigos. Un órgano cual función es nutrirse de oxígeno, lo llenaba de humo y nicotina. Llego el acontecimiento que comenté al inicio y, al recuperarme tras tres días de fiebre, tos y malestar dije “no fumo más”.

No fue sencilla la tarea, ya que cualquier adicción, como esta, tiene sus síndromes de abstinencia. Los cambios de humor estuvieron entre los síntomas. Pueden preguntarle a mi esposa que, cual fiel compañera, me fumo, literalmente, para que yo lograse el objetivo. También, el aumento de peso; algo dulce servía de excusa para sacar las ganas de prender un cigarrillo (caramelos, chupetines). Cuando me venían las ganas de pitar, lo más eficaz, según mi padecer, era tomar un buen vaso de agua fría y contar hasta diez… así, las ganas de pitar desaparecían.

Así, fui superando los hábitos. Al levantarme, prendía uno; luego, un vaso de agua. Después de almorzar, caramelo de menta, después de hacer el amor con mi compañera, un buen abrazo. En las reuniones sociales, evitaba estar al lado de los fumadores (no los critico, tienen el mismo problema que yo, pero yo decidí ponerlo en pausa). Las ganas de fumar vuelven siempre. Al ser un adicto, la batalla es día a día, hasta que te olvides del hábito.

Desde el 15 de Julio de 2011, mis pulmones cumplen años. Ya están por llegar a los 12 años de sanación. Hoy que está de moda el etiquetado frontal, te propongo el siguiente ejercicio:

¿Cuántos octógonos tiene tu cuerpo, tu único envase?

Exceso en Nicotina.

Exceso en Alcohol.

Exceso de Soberbia.

Exceso de Mentiras.

Cuídate, yo lo hago día a día. Parece difícil, pero nada es imposible. Y recuerda: al cuidar tus órganos, tendrás una vida terrenal más feliz y, al momento de liberar tu cuerpo, esos órganos pueden ser donados y, así, dar vida. Cuidándote, nos cuidas a todos,

Sabes lo mal que hace el cigarrillo. Tu envase no es reciclable.

* Osvaldo Cícero, esposo y padre de familia.