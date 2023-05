Estas son las cinco preocupaciones que atormentan a los viajeros argentinos

El pasado fin de semana largo, unos 1,3 millones de turistas viajaron por el país impulsados por el programa PreViaje y los cuatro días de receso por el 25 de Mayo. Entre el miércoles 24 y el domingo 28 de mayo, los viajeros gastaron $47.433 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. Desde 2018 que el feriado por el Día de la Revolución de Mayo no daba lugar a un fin de semana turístico.

A pesar del éxito turístico, s de destacar que a la hora de ahorrar para vacacionar y elegir destino, se le presentan varias preocupaciones a los viajeros argentinos. Inquietudes que pueden opacar las ganas de aventurarse a conocer nuevos lugares y salir de la rutina diaria.

Por otro lado, luego de los años de restricciones por la pandemia, el mundo volvió a abrir sus puertas y las limitaciones para ingresar a los países más soñados desaparecieron. Pero surgieron otras preocupaciones que tienen los viajeros y les generan la incertidumbre de ver frustrado su sueño de disfrutar de una experiencia inolvidable.

De la totalidad de consultados, encabeza el listado de las preocupaciones sufrir algún robo en el destino elegido. Foto: Booking

Gastar más de lo presupuestado, sufrir de algún robo, enfermarse y no tener cobertura de salud, son algunos de los "fantasmas" que se presentan a la hora de proyectar con un viaje, más aún si es hacia el exterior. Una encuesta realizada por el portal para realizar reservas Booking, reveló cuáles son las cinco preocupaciones que más atormentan a los argentinos a la hora de viajar.

De la totalidad de consultados, encabeza el listado de temores el de sufrir algún robo (35%). Le siguen sentirse inseguro en el destino elegido (29%), enfermarse (25%), gastar de más (20%), desilusionarse con el destino (20%). Entre los temas que menos preocupan a los viajeros argentinos se menciona: perderse las mejores experiencias por no estudiar el destino (14%), no encontrar en el lugar sus preferencias gastronómicas (8%) y no entender la cultura local en el destino (5%).

"Emprender un viaje siempre es una aventura y son momentos llenos de aprendizaje. Por ello, tener alguna preocupación previa siempre es bienvenida, porque eso nos ayuda a estudiar mejor el destino al cuál nos dirigimos. Por ejemplo, si buscamos un hospedaje es importante tener en cuenta los comentarios verificados hechos por huéspedes reales", comentó Jimena Gutiérrez, gerente General de Booking para Argentina, Uruguay y Paraguay.