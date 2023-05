Frutas y verduras: alarmante suba de precios y caída de las ventas

Los alimentos aumentan sus precios de manera galopante. En el último mes subieron un 10% en la provincia y la situación de las frutas y verduras no es diferente. Desde el sector frutihortícola advierten sobre el aumento en los precios y marcaron que el acuerdo de precios "no da resultados".

"El tema de los Precios Justos nunca da resultados. En las frutas y verduras no dará resultados nunca. Los mercados se manejan con oferta y demanda y de acuerdo a la temporada, el clima y muchas cosas influyen. No es lo mismo una producción de tomate en Mendoza que en cualquier parte de Argentina", sostuvo Omar Carrasco, de la Unión Frutihortícola de Mendoza a MDZ Radio.

"El desabastecimiento se normalizó un poco, hubo inconvenientes que no se solucionaron pero se van normalizando. Normalmente hay mercaderías. No hay grandes ventas, se nota bastante la baja. La gente que se llevaba un cajón, se lleva unos kilos. Hay una merma. Los gastos son muy grandes y las ganancias no cubren esos gastos", sostuvo Carrasco.

"Hay mercaderías que han subido bastante, hay que ver ítem por ítem. Hay algunas como la lechuga que aumentó de golpe por la sequía en Buenos Aires. Valía $1500 y de un día a otro se fue a casi $4000. La gente se ha volcado más a la verdura gruesa como la papa y el camote. La fruta está más cara, la gente compra por unidad o fijándose en la plata que tiene para gastar", añadió.

Sobre la producción, sostuvo: "El movimiento es denso, se maneja de forma lenta pero continua. A la feria va la familia, se ven muchas mujeres con niños que van a pedir, a buscar comida en los tachos. Siempre tratamos de colaborar pero se ve que son muchos".

Noticias Relacionadas Frutas y verduras: la brecha de los precios se incrementa mes a mes

Y por último remarcó: "Hay que tener presente la primera helada, ahí se va a notar el cambio en la producción local, ahí se empieza a traer producción del norte. Ahí tendremos nuevos precios".