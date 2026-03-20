Así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo traerá días frescos, con mejoras hacia el martes y riesgo de heladas en algunas zonas de Mendoza.

El fin de semana largo en Mendoza tendrá días frescos y algo inestables.

Mendoza se prepara para un fin de semana largo marcado por cambios en el tiempo, con jornadas más frescas al inicio y un progresivo ascenso de la temperatura hacia el martes.

El descanso extendido se da por el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina.

feriado nacional llega argentina mendoza (2).JPG Conforme vayan avanzando los días mejorará el tiempo en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ Así va a estar el tiempo el fin de semana largo en Mendoza El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados del sector sur que luego rotarán al noreste. La máxima será de 22° y la mínima de 14°, en una jornada fresca y sin precipitaciones en el llano. En cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

Según el pronóstico, el domingo mostrará un leve repunte térmico, con nubosidad variable y una máxima de 25°, mientras que la mínima será de 13°. Sin embargo, el día cerrará con inestabilidad, ya que hacia la noche se esperan tormentas en distintos puntos de la provincia. En cordillera continuarán las precipitaciones.

Para el lunes se espera una jornada más estable, con nubosidad en disminución y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán moderados del sur rotando al noreste. La máxima alcanzará los 24° y la mínima será de 13°, con cielo poco nuboso en cordillera.