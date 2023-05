Por qué el servicio de inteligencia artificial de Google no está disponible en Europa

Bard es el servicio de inteligencia artificial desarrollado por Google y que compite con Chat GPT. Desde su lanzamiento está a disposición de usuarios de 180 países. Pero tiene problemas con uno de los núcleos del mundo; la Unión Europea. Bard está habilitado en el Reino Unido, pero no en el resto del continente europeo.

Como informa el sitio cumplirblog.com, esta situación incomoda y hay incertidumbre. Es que la falta de acceso está generada por la propia compañía y hay quienes estiman que es un mensaje para "marcar la cancha" dentro del continente por la intención del bloque de regular los alcances de la inteligencia artificial.

El sitio especializado Wired, consultó a varios especialistas en regulación de la inteligencia artificial, entre ellos Nicolas Moës, Director de Governanza Europea de la IA del think thank The Future Society. Moës considera que con la exclusión de Bard de Europa es posible que Google esté enviando un mensaje a los parlamentarios europeos antes de la aprobación de la legislación europea sobre inteligencia artificial, tratando de influir en el contenido de la regulación para que se le otorgue más libertad de acción.

