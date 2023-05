Cuándo cobran los jubilados el nuevo bono de $15.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza el calendario de pagos correspondiente a mayo y se prepara para dar comienzo al mes de junio, que trae múltiples beneficios, en el que destacan un bono de $15.000 que se entregará a jubilados y pensionados. Además, estos beneficiarios percibirán un aumento del 20,92% en sus haberes.

Este bono busca fortalecer los ingresos de los segmentos más desprotegidos de la población, y lo entrega Anses junto al Ministerio de Economía.

El beneficio se dispuso a través del Decreto 282/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, y corresponde a los jubilados de la Anses y ex cajas provinciales transferidas, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono se entregará en tres partes para los jubilados que perciban la prestación mínima:

Junio:$15.000 Julio: $17.000 Agosto: $20.000

Asimismo, se establece el pago de una suma adicional de $ 5.000 para aquellos jubilados que perciban hasta el equivalente a dos haberes mínimos, aunque con un piso que varía según el mes. Este extra que entrega Anses se percibirá el mismo día en el que se cobra la jubilación o pensión.

En junio, Jubilados y pensionados cobrarán los $15.000 dependiendo la finalización de su documento:

DNI terminado en 0: jueves 8 de junio.

DNI terminado en 1: viernes 9 de junio.

DNI terminado en 2: lunes 12 de junio.

DNI terminado en 3: martes 13 de junio.

DNI terminado en 4: miércoles 14 de junio.

DNI terminado en 5: jueves 15 de junio.

DNI terminado en 6: viernes 16 de junio.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de junio.

DNI terminado en 8: jueves 22 de junio.

DNI terminado en 9: viernes 23 de junio.

Quienes superen la mínima cobrarán: