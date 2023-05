La increíble promoción que lanzó un bar por el Día de la Hamburguesa

Este 28 de mayo, como cada año, se festeja el Día de la Hamburguesa y es por eso que para conmemorarlo, un local de comida rápida lanzó una increíble oferta para todos los fanáticos.

La cadena argentina La Birra Bar, que ya exportó sus productos al exterior, quiere celebrarlo con sus seguidores y venderá hamburguesas a un precio irrisorio.

La oferta se podrá aprovechar este domingo en todos los locales de La Birra Bar en Argentina. Allí, las reconocidas hamburguesas "Slider Cheeseburger" con una salsa especial tendrán el valor de $1. La oferta comenzará a regir a partir de las 18 hasta agotar stock y se podrá comprar una por persona para consumo en el lugar.

La Birra Bar lanzó una increíble promoción por el Día de la Hamburguesa

Las sedes están ubicadas en: Boedo, San Telmo, Devoto, Villa Crespo, Recoleta, Colegiales, Martínez, Banfield, Avellaneda Ramos Mejía, Mataderos y Pilar.

"Sí, leíste bien, en el día internacional de la hamburguesa, este domingo 28 de mayo -desde las 18hs y hasta agotar stock (limitada a 1 por persona)- todos nuestros locales venderán hamburguesas a $1. Se trata de un slider cheeseburger con una salsa especial. Y no, no estamos locos, ¡queremos que todos tengan la oportunidad de festejar este día tan especial con nosotros! ¡Que a nadie le falte una hamburguesa de La Birra Bar! Así que no cuelgues y este domingo te esperamos en todos nuestros locales”, detallaron a través de su cuenta de Instagram.

La Birra Bar nació en el 2001 en el Boedo provenientes de una extensa tradición gastronómica familiar. En el comienzo, como detallan en su página web, se avocaron a la comida casera y al café de alta gama y luego buscaron hacer “la hamburguesa perfecta”