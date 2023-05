Leo Messi romperá tres récord Guinness con un homenaje que le rendirá Santa Fe

La ciudad de Santa Fe rinde homenaje a Leo Messi, mejor jugador de fútbol del planeta y campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, con una verdadera obra de arte. Se trata de un mural de 75 metros de altura pintado en un edificio de 25 pisos. MDZ dialogó con el artista santafesino, Andrés Iglesias, que contó cómo surgió la idea, para cuándo puede estar finalizado y qué dijo la familia del astro cuando se enteraron de la novedad.

El mural de Messi entrará en los récord Guinness: es el más grande del mundo pintado por una sola persona con aerosol, es el más alto de Sudamérica y el Hemisferio Sur y el más grande hecho a un deportista. "Messi tendrá una estrella más entre sus logros", dice Iglesias orgulloso sobre la obra que lleva adelante en el centro de Santa Fe.

- ¿Cómo surgió la idea de pintar el mural más grande del mundo?

- En realidad empezó antes del Mundial de Qatar, cuando queríamos demostrar nuestro apoyo a la Selección desde nuestro lado, el arte. Vimos una pared gigante de un edificio, nos comunicamos con la constructora, nos reunimos, pero definimos esperar hasta después del Mundial para hacerlo.



- Y pasaron de representar a la Selección a un homenaje a Leo Messi. ¿Qué cambió?

- La obra es magnánima, la más grande del mundo y tenía que ser la de la foto más esperada, la de Messi con la Copa del Mundo. Se lo merecía, era el sueño de su vida y nos pareció que debía estar solo él.

- ¿Sabe Messi que estás pintando el mural más grande del mundo?

- Hace unos días me invitaron a la inauguración de un bar en Rosario porque iban los Messi y me los querían presentar. Ahí lo conocí a Matías Messi, hermano de Lionel, y a su esposa. Estuvimos hablando un rato y la verdad que ellos no sabían del mural. Y cuando les conté que rompí un montón de récords quedaron súper interesados y me pidieron que los mantenga informando y les envíe las imágenes".



- ¿Cuándo estimas que lo podes terminar?

- Es la pregunta de todos. Depende de muchos factores, entre otros, el clima. Ahora está en un 40%, lo que se ve ahora es solo la base, muchos creen que ya está terminado porque hay luces y sombras pero falta mucho trabajo y quedará mejor. El objetivo es terminarlo para agosto.

A pocos metros del río, el Casino y edificios lujosos, nadie que visite Santa Fe podrá obviar a Messi. El mural será otro patrimonio, como el Puente Colgante y el liso.