La argentina que diseñó para Red Bull en la Fórmula 1: "Es un sueño hecho realidad"

"Fue una locura. No hay palabras para explicar todo lo que viví: es un sueño hecho realidad", comenta Martina Andriano a MDZ de regreso en Argentina y todavía envuelta en la emoción y la adrenalina de haber sido parte del mejor automovilismo del mundo, la Fórmula 1.

Martina Andriano, nació en Rosario, tiene 22 años, estudia diseño gráfico y ganó el concurso en el que Red Bull, la marca más importante de la Fórmula 1, invitaba a diseñadores de todo el mundo a crear una imagen para sus autos. "Participé pensando que era imposible ganar", reconoce entre risas la joven que logró imponerse entre casi 10.000 participantes. "No entendía nada cuando me dijeron que había ganado, quería gritarlo por todos lados, pero no podía", comentó en relación a ciertos protocolos que debió cumplir.

Luego de superar distintas etapas y realizar las entrevistas con el equipo Red Bull, Martina viajó a Estados Unidos, para participar en el Gran Premio de Miami a comienzos de mayo donde fue presentado el vehículo. "Cuando vi el auto en persona me largué a llorar", reconoce la rosarina a MDZ. Como si todo esto fuera poco, Max Verstappen le rindió homenaje, se alzó con la victoria y dedicó el triunfo.

Martina Andriano con Red Bull

"Durante la presentación, días previos a la carrera, pude conversar unos minutos con Max y Checo (Pérez). Me felicitaron, me dijeron que le gustó mucho el diseño", rememoró Martina sobre el momento que compartió con dos de los mejores automovilistas del mundo. Su pasión por la Fórmula 1 la descubrió de casualidad durante el 2021 a partir de los videojuegos y desde allí no paró hasta convertirse en una fanática.

En relación al diseñó que eligió, Andriano explicó que "como era en Miami quería representarlo y utilicé los mismos colores del año pasado: rosa, celeste y el lila y como Fórmula 1 me interesaba expresar como fluye el aire en el auto y lo rápido que es, busqué que sea dinámico", indicó la joven que previamente estudió arquitectura pero se que cambió de carrera a partir del impulso de una amiga.

Noticias Relacionadas Formula 1: la cruda sentencia de Red Bull sobre el futuro de Checo Pérez

Con la experiencia ganada y la emoción que la atraviesa a toda velocidad, la joven rosarina asegura que quiere continuar estudiando y anhela seguir vinculada de alguna forma al mundo del automovilismo, la velocidad y la adrenalina. "Mi plan es seguir formándome para en el futuro poder llegar a trabajar ahí realmente", finalizó Martina Andriano.