Un joven se hizo viral al no darse cuenta de que lo querían conquistar

Un joven se volvió viral en Twitter por una curiosa situación que vivió en un supermercado. El joven comentó que no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que llegó a su casa.

La publicación fue subida a la red social por @Franicrz y en pocas horas alcanzó las 4 millones de reproducciones y más de 123 mil me gustas.

"Ayer la cajera del día, al cual voy siempre, me da el ticket y me dice 'me anotas un celular, por favor' y yo le dije 'en serio? ahora hace falta?' nos miramos, me dijo, no tranqui", comentó el usuario.

Fuente: Twitter/@Franicrz

En ese momento, el joven no se percató de que la cajera le había solicitado su número de teléfono con la intención de mantener contacto. Sin embargo, cuando llegó a su casa dos horas más tarde, se dio cuenta: "Llegué a mi casa 2 horas después y era este".

Esta situación generó una lluvia de comentarios por parte de varias mujeres que criticaron al joven por "dormirse". "Jajajajajajajajja como vas a dormir así, decime que cuando te diste cuenta volviste y se lo diste en un papel", escribió.

La publicación generó críticas e incluso insultos por parte de algunos comentarios, sin embargo, también hubo hombres que compartieron sus experiencias y coincidieron en que es común no captar este tipo de indirectas: "Pero 2 horas es casi que inmediata la reacción para un hombre. La mayoría caemos 25 años después".