Le negaron la entrada a un partido del Sub 20 a un veterano de Malvinas

Un veterano de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín de San Juan vivió una incómoda situación en ocasión de haber llevado por primera vez a su nieto a la cancha para disfrutar del Mundial Sub 20.

Fue el martes pasado en San Juan cuando el abuelo y su nieto ingresaban al estadio del Bicentenario para asistir a los partidos de EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia. Pero al llegar al acceso, personal de la FIFA no dejó pasar por vestir una remera y una gorra que tenía impresa la imagen de las Malvinas Argentinas.

El video con el relato de Héctor Naveda rápidamente se viralizó en la red social Tik Tok y generó un amplio repudio por parte de distintas agrupaciones de ex combatientes.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Hay momentos en que yo visto ropa de mi club de fútbol y otros donde visto la de Malvinas (como en esa ocasión). Cuando voy a ingresar al estadio dos sujetos de seguridad de la FIFA me dicen que no puedo. Cuando pregunto el motivo, me responden que era porque estaba con una gorra y una remera de Malvinas. Y me obligaban a sacarme la gorra y dar vuelta la remera”, detaló el veterano de Malvinas. "Pero yo les dije que no o iba a hacer porque no venía a provocar a nadie. ¿Qué culpa tengo yo de ser veterano en Malvinas? Entonces me hicieron sacar por la policía", señala muy dolido en las imágenes que se compartieron en TikTok.

"Mi enojo, mi vergüenza, no fue por mí. Fue porque iba con mi nieto por primera vez a la cancha. Ya en Mendoza le cambiaron el nombre al estadio por un tema político, y como veterano de Malvinas no me gustó. Ahora que no me dejen entrar en mi provincia a ver un partido de fútbol, siendo yo técnico de fútbol hace 35 años..." , exclama en el video.

Además, relata que habló con autoridades del gobierno de la ciudad de San Juan que le explicaron que se trataba de una disposición de FIFA. Finalmente, Naveda aceptó hacer lo que le pedían por su nieto, pero asegura: "Hay días que me pongo la ropa de Malvinas porque estoy orgulloso de ser ex combatiente. Pero lo que me han hecho pasar, no se lo deseo a nadie", concluye.

Repudio

Ante lo ocurrido con Héctor Naveda de inmediato distintas asociaciones de veteranos repudiaron el accionar de la FIFA, que ya había tenido un polémico gesto en Mendoza, cuando tapó la simbología referida a las Islas en el estadio Malvinas Argentinas donde se disputa la competencia de fútbol juvenil.El caso de Héctor Naveda tuvo rápidamente una fuerte repercusión entre los veteranos de todo el país. Originó además un comunicado por parte de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril” con una contundente propuesta.

“Esta Federación Nacional de Veteranos de Guerra invita a todos los ciudadanos que presencien en los estadios destinados del Mundial Sub 20, en lo posible concurran a ellos con remeras, camisetas y/o cualquier distintivo que conmemore la Gloriosa Gesta de Malvinas como así también a portar banderas nacionales con las Malvinas”, señala el texto difundido en las últimas horas.

Y argumenta: “Esta solicitud se debe a que en oportunidad que uno de nuestro Veterano de Guerra de Malvinas que tenía puesta una remera con las Malvinas impresa en ella, al momento de pretender ingresar a presenciar un encuentro autoridades del estadio le negaron el ingreso si no se quitaba la misma". El comunicado de la Federación de Veteranos de Malvinas.

"Creemos que la defensa de nuestra soberanía Nacional está muy ligada a la Gesta y es una forma de mantener en alto el recuerdo de todos nuestros compañeros caídos en y pos Malvinas”, concluye el comunicado.

Además, Ramón López, presidente de la Federación reforzó la convocatoria con un video en el que expresa: “No podemos permitir que venga gente de otros países a decirnos que no podemos izar nuestra bandera. Hagamos valer nuestros derechos y vayamos todos con la remeras y banderas de las islas. La soberanía no se negocia”, expresó el dirigente a través de las redes sociales.